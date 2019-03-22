Levi's股價大漲 牛仔雙「興」報喜

2019-03-22 11:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



美國老牌牛仔褲公司Levi Strauss（Levi's）21日在紐約證交所首次公開發行股票（IPO）。路透 分享 facebook

擁有Levi's牛仔褲品牌的利惠公股票代碼為LEVI，今（22）日清晨在美股收盤大漲31.8%，台股的年興（1451）及如興（4414）股價今日在盤中呈現相對強勢。

Levi's曾在1971年股票上市，後來因利潤下滑致股價挫低，1985年遭公司私有化而下市，昨（21）日經過重新IPO在紐約證交所掛牌，盤中漲幅曾超過36%，終場大漲31.8%，以22.41美元作收，公司市值也衝破美元80億。

台灣兩大知名牛仔布相關的年興與如興股價今日早盤也表現不錯，年興股價曾走高到28.9元，雖因大盤挫低而滑落，但多頭盤中仍企圖守住平盤之上，成交量相對持穩。如興開盤上漲至15元，盤中曾小跌而破平盤，但多頭積極拉回平盤之上，成交量較昨日明顯擴增。

年興為牛仔休閒服飾生產商，也是全世界大型一貫化生產牛仔紡織成衣公司，主要大客戶為Levi's；去（2018）年因美系大客戶採購牛仔布數量大幅增加，年興業績也因而受惠。年興去年營收為87.79億元， 綜合損益總額歸屬於母公司業主為5.69億元，每股稅後純益為2.02元，相較2017年的0.94元大幅成長，本周股價日K現也拉出長紅棒。

如興則不斷透過併購策略，躍為全球最大型牛仔褲製造商，今（2019）年董事會決議要併購美國服飾零售商Nanjing USA，Nanjing USA一年可以賣出超過牛仔褲超過2,500萬條。如興股價近期維持橫盤，股價在14.8元的5日均線及月線附近整理。