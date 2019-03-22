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德意志迷思？破滅中的「德式競爭力」經濟神話

MLB／唯一訪台經驗 一朗手傷相挺921賑災義賽

蘋果大漲 帶動台股盤中再飆高

2019-03-22 10:51經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

蘋果股價大漲，帶動蘋概股漲勢，尤其是股王大立光（3008）、權王台積電及鴻海領軍上攻，拉升台股大盤再往上飆高，創波段高點，但盤中漲幅收斂；蘋概三王各擁題材，加上外資買超加持，股價續往上攻高，統計今（22）日盤中三王市值增加967.91億元。

蘋果春季發表會前，蘋果投資評等及目標價再獲得調高，股價強漲，周四大漲3.6%，台股蘋概股今日也是強勢指標，推升大盤開高再往上攻，一度衝達1,0667.94點，台積電可說是近期推升台股上攻的重要動能。

台積電今日以248元開高，一度拉升至248.5元，市值大增777.91億元，創5個多月波段高點，統計外資已連續買超五個交易日，合計買超43,245張；大立光今日盤中一度衝達4,835元，市值增加120.67億元，創6個月的波段高點，統計外資也是連買三日，不過盤中也是小翻黑。

鴻海旗下富士康創投控股（Foxconn Ventures Holdco）處分阿里巴巴股權，每單位價格181.1美元，總交易量2,200,000股，交易總金額3.9842億美元（約新台幣122.54億元）。

鴻海昨（21）日重大訊息公告表示，依取得成本計算，已實現利益1.6918億美元（約新台幣52.58億元）；依IFRS 9規定，其中7,231.4萬美元（約新台幣22.47億元)已轉入107年度未分配盈餘， 108年截至處份日認列評價利益9,686.6萬美元（約新台幣30.11億元）。

鴻海股價今日開高，一度拉升至73.5元，市值增加69.31億元，統計外資連續買超4天，但股價盤中小翻黑。

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