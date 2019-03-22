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德意志迷思？破滅中的「德式競爭力」經濟神話

MLB／唯一訪台經驗 一朗手傷相挺921賑災義賽

兩會後A股漲率高 二線藍籌股受惠

2019-03-22 10:48經濟日報 記者李娟萍╱即時報導

中國3月兩會正式結束，期間官方宣布多項減稅降費政策，作為未來施政的重點。在經濟成長方面，2019年目標6%-6.5%，顯示官方已正視經濟下滑的壓力，亦推出減稅降費政策因應，在減稅方面，主要針對增值稅進行調降，其中製造業稅率由16%降至13%，為受惠最多的行業，交通、建築等行業稅率也由10%降至9%。

至於降費部分，將降低企業社保費用的負擔，可望對勞動密集型企業有很大幫助，整體估計規模將達近2兆人民幣。

回顧整理中國國家主席習近平上任後，歷年在兩會期間的政策利多效應下，兩會閉幕後20日中國股市上漲機率可達67%。

國泰中國A150ETF（00743）經理人鄭立誠指出，去年表現落後全球股市的陸股，今年來搖身一變成為領漲全球領頭羊，觀察今年以來滬深兩市成交量明顯擴增，顯示投資人信心明顯回升，主要指數也大幅收斂去年的跌幅。觀察富時中國A150指數，今年來至21日，漲幅達29.25%，優於MSCI A股指數的25.8%，顯示近期二線藍籌陸股在入摩及政策扶持下背景下，更加受益。

鄭立誠補充，整體陸股具政策利多、評價面等優勢，有助於A股持續多頭走勢。中美貿易方面，大陸商務部最新消息顯示，第八輪中美高級別貿易磋商將於3月28日至29日在北京舉行，而中方代表團也將於4月初赴美談判，都透露出中美貿易協商仍持續進行，協商尚未破局，應亦有助市場信心。

短線上投資人若獲利了結部份槓桿型商品後，資金可轉進原股型商品如中國A150（00743）等ETF，改採長線方式，佈局股、匯後勢。

陸股減稅
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