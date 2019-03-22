今日台股盤前重點掃描

2019-03-22 07:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 徐睦鈞 ╱即時報導



一、熱錢卡位 外資買超99億

美國聯準會（Fed）停止升息，國際熱錢流竄開趴。法人表示，未來在國際資金及軋空兩大行情效應帶動下，台股有望挑戰11,000點，法說會、外資論壇會議、董事會的 「三會概念股」將主導盤面走勢。

二、瓦城大豐收 財報寫三高

全台最大東方美食連鎖餐飲集團瓦城泰統昨（21）日公布2018年財報，創下公司2012年上櫃以來的「三高紀錄」，分別是全年營收達43億元、稅後純益3.5億元、每股純益達15.17元，三項財務數字皆寫下歷史新猷，去年是大豐收的一年。

三，群聯去年每股賺21.91元

快閃記憶體（Flash）控制晶片及儲存解決方案廠群聯（8299）昨（21）日公布去年全年財報，合併營收407.88億元，年減2.6%，為近三年低點，稅後純益43.18億元，年減25%。Flash價格慘跌之際，群聯每股賺21.91元，表現相對亮眼。群聯董事會也通過擬配發現金股利13元，以昨天收盤價267.5元計算，現金殖利率4.9%。

四、高股息族群 漲贏大盤

台股昨（21）日震盪盤堅，指數攻克10,600點大關；上曜（1316）、揚博、達欣工、台勝科等高股息族群，因股利政策耀眼，現金股息殖利率超過6%，近期股價漲幅全數擊敗大盤，顯示市場對除權息行情充滿期待。

五、和大獲利 連十年成長

和大工業（1536）昨（21）日通過去年財報，每股稅後純益4.85元，優於前一年的4.81元，再創歷史新高，擬配發每股3.5元股利，這也是在和大在2009年金融危機的重大考驗後，營收獲利連續成長的第十年。

六、智邦獲利創高 配息4元

網通大廠智邦（2345）昨（21）日董事會通過去年財報，全年獲利年增逾15%，每股純益5.33元，創歷史新高。智邦指出，今年將持續擴建竹南新廠，同時耕耘雲端資料中心交換器市場及電信白牌交換器市場，可望推動營運成長。

七、豐泰超大方 股利7.7元

製鞋大廠豐泰（9910）自結去年每股稅後純益（EPS）7.88元，董事會昨（21）日通過每股擬配發7.7元股利，其中現金股利6.7元、股票股利1元，配發率高達97.7%，以昨天收盤價217元計算，現金殖利率3.08%。