投信發行債券ETF集中度太高 金管會要求最慢一年內改善

2019-03-21 19:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



為了避免債券ETF遭壽險業「包檔」，證期局要求投信業者需落實多元化、分散化、與流動性提供，針對已現行且集中度過高投信業者，要求半年、一年內分階段改善，新發行者送審時需一併提分散計畫交金管會受審，單一投資人不得超過五成。

證期局副局長張振山說，投信投顧公會已發函給各投信業者，要求針對目前發行的債券ETF，要儘量達到投資人多元化、分散化、與流動性提供這三大標準。其中強化ETF流動性和報價功能，流動性報價的作業要點，要求每檔ETF都要找造市者，當市場交易時，最佳買、賣價不能差距1%，落實造市者功能，並給流動性提供者給手續費優惠，若沒做到，造市者(目前一般是券商)會被處份。

至於新成立的ETF，在一開始成立時，就要提分散計畫，單一投資人不能超過五成，且半年後，需要進一步降到3成，否則不准再送相同類型的新基金。

據金管會統計，目前核准或申報生效，且尚未成立之債券ETF共計有9檔，包括元大產業債券ETF傘型基金3檔子基金，現正申請成立中，還有群益特選債券ETF傘型基金之3檔子基金，3月5日申報生效，中國信託投資等級債券ETF傘型基金之3檔子基金。這9檔成立之前都要送分散計畫給證期局。

據金管會資料顯示，目前已發行債券ETF共51檔，共有9家投信，包括元大、國泰、復華、群益、富邦、凱基、新光、台新、中信銀投信發行。這51檔債券ETF中，則共15家壽險業，投資了47檔債券ETF，合計達5007億元，投資占整體發行規模高達97.7%。金管會中這些債券ETF中幾乎所有壽險業都有參與。