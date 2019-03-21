嘉澤 擬配發8.7元現金股利

2019-03-21 19:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ╱即時報導



嘉澤今（21）日公告將配發8.7元現金股利，是歷年最佳水準，也優於去年配發的5.5元，該公司將於2019年6月14日召開股東會，法人預期，受到英特爾(Intel)與超微（AMD）兩大平台帶動下，該公司2019年業績展望持續看好。

嘉澤今天股價收250.5元，以今天收盤價計算，現金殖利率約3.47%。

嘉澤2018年前三季每股稅後純益（EPS）為12.04元，該公司今天公告將配發8.7元現金股利，嘉澤近三年來，盈餘配發率約在50%以上，2017年該公司EPS為10.23元，2018年配發了5.5元現金股利，盈餘配發率53.8%。

嘉澤2010年EPS為14.62元，並在2011年配發6.99元股利，是歷年來最高，盈餘配發率約47.8%，該公司今天公布將配息8.7元，再創配息新高紀錄。

嘉澤2019年前兩個月營收21.25億元，年增20.4%，法人認為，該公司2019首季營運表現將優於預期。展望第2季，法人指出，嘉澤為英特爾Purley金屬基座的首批認證供應廠商，在塑料扣件取得認證後，預計4月開始投產，此外，AMD將開始推出7奈米產品，嘉澤已順利取得首批供應商認證，兩大因素推動嘉澤第2季營運持續成長。

AMD於2019下半年將推出Ryzen處理器，有可能刺激競爭對手英特爾一波降價行動，英特爾及AMD均為嘉澤客戶，將同時受惠於兩大廠挹注。

此外，嘉澤子公司嘉基，除了受惠於兩大美系公司Thunderbolt擴充基座纜線訂單增加，新增中系客戶，也可望帶動嘉基2019年營收呈現雙位數成長。