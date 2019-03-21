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精誠去年EPS 4.27元 今年衝數位轉型AI化

2019-03-21 18:33經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

精誠（6214）今（21）日公告去年財報，去年全年合併營收195.15億元，年增15.66%；稅後純益10.51億元，年減10.73%；每股純益（EPS）4.27元。董事會決議配發現金每股5元，6月13日舉行股東常會。

精誠表示，看好延續去年的企業數位轉型需求，未來所有的企業都將逐步轉向雲服務，精誠今年加碼為企業提供完整的雲服務內容，從上雲，包含規劃、建置與諮詢公私有雲系統架構、用雲，包含各式各樣多元的雲應用、管雲，包含使用費用提醒管理與系統監控等管理機制、到護雲，包含備份、資安維護到容災準備等，積極爭取兩岸三地雲服務成長商機。

此外，為協助客戶數位轉型AI化，精誠將投注資源增加培養具備5A（AP, API, APP, Appliance, & Algorithm）能力的人才，並重新配置集團資源，提升5A服務的占比。

精誠特別針對智慧運營、智慧戰情、智慧製造、智慧雲端及智慧資安五大領域，著力5A服務，以滿足企業持續增長的需求，為精誠創造更大成長空間。

精誠指出，公司一直與國際IT趨勢並行，從2016年起開始談「異質平台數據整合」，接著陸續進到「數位轉型」，去年談「AI4IA，企業營運情境AI化」，今年將聚焦在「數位轉型AI化」。

精誠資安
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