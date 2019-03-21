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大江一個月市值蒸發百億 經營團隊出面闢謠

2019-03-21 17:32經濟日報 記者何秀玲╱即時報導

大江生醫（8436）近期股價大跌，今（21）日公司執行副總廖偉傑出面說明。他表示，近期許多市場謠言紛傳，希望股東不要受到影響，仍能長期持股，該公司今年營收成長三成的展望不變。

大江21日股價收393元，上漲14元，唯該公司股價自今年2月中下旬起，從500元附近下修，近日跌破400元大關，市值從500億元跌破400億元，蒸發百億元，引起投資人關注，因此大江經營階層21日特地出面澄清說明。

大江去年營運大豐收，自去年3月起，營收連月創下新高，迄去年12月為止，連續十個月的營收均改寫新紀錄，去年全年營收80.98億元，較前年翻倍，全年稅後純益約17.94億元，每股稅後純益（EPS）則有17.79元，擬配發股利8.5元，現金股息7元，股票股利1.5元。

據了解，由於大江在中國大陸營收占比仍高，逾六成以上，今年1月起大陸「電子商務法」上路，重要措施包括打擊所有代購行為、沒有食品流通許可證不可販賣、過去微商有逃稅空間，未來交易內容必須依法納稅，而大江的微商客戶占大陸市場營收比約三到四成，恐受影響而引發市場擔憂。

大江自去年第4季起，即因大陸電商法將上路而飽受流言所苦，法人指出，以大江今年前二月營收仍突破17億元、年增逾110%來看，成長動能並未減弱。唯市場觀察的重點是，大江去年下半年單月營收屢創新高，但今年前二月營收並未創高，加上股價仍處於相對高點，因此有部分投資人獲利了結。

法人指出，目前市場對大江營運仍處於觀望態度，其中，3月、4月營收最為關鍵，若仍維持成長水準，則謠言不攻自破，投資人自然歸隊，經營團隊21日出面澄清、喊出今年三成的成長目標實屬蛇足。

法人也認為，大江前二月營收年增逾倍，若今年仍只有三成動能，豈不是説3月起成長減緩？不如努力把基本面做好，來得實際。

大江生醫營收
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