聲寶去年EPS 1.52元 將配息1.4元殖利率9%

2019-03-21 17:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



聲寶召開董事會通過財報及盈餘分配案，去年合併營收70.77億元，較106年度76.39億元，減少7.4%；營業淨利1.36億元，較去年1.05億元，成長29%。稅後母公司淨利6.62億元，較去年3.12億元，成長112%。107年度EPS為1.52元，優於106年度的0.67元。

聲寶表示， 利益增加除營業淨利成長外，業外部分主要為認列瑞智及東莞投資處分利益共計5.24億元。擬配息1.4元，以今（21）日股價收盤計，殖利率為9%。