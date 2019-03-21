聲寶去年EPS 1.52元 將配息1.4元殖利率9%

相關新聞
權值股表現溫吞 謝金河：從年報、配息看真章2019-03-21 16:34
今日台股 盤前重點掃描2019-03-21 07:34
FED「鴿」聲又起 台股連5紅站上10600點再創今年新高2019-03-21 13:44
台積電推升台股上攻 近九個交易日市值激增3,759億元2019-03-21 12:11
綠能拖累 尚志每股淨值剩0.84元股價鎖死跌停2019-03-21 10:23
802檔融券回補 行情來了2019-03-21 00:31
外資轉買 台股走高 亞洲最強2019-03-21 00:31
谷月涵：台股有殖利率優勢2019-03-21 00:06
PCB族火熱 題材一波波2019-03-20 23:23
蘋果新品連發 台系鏈沾光2019-03-20 23:23
就市論勢／高殖利率股 資金追捧2019-03-20 23:22
搶華建經營權？萬安生命吳珅篁：不是要炒股是為公司好2019-03-20 16:57
台日韓交易所邁步行銷、交流合作 拚3贏2019-03-20 14:29
欣銓爆內線交易 跌破5日線2019-03-20 14:29
高殖利率護身 矽晶圓雙強氣盛2019-03-20 14:29
台股多空激戰 光學族撐盤2019-03-20 14:29
環球晶台勝科去年獲利靚 殖利率均逾8%股價走強2019-03-20 12:42
台積電季配息效應！今、明兩年六家股利「一年多配」2019-03-20 11:44
賠5千萬還翻倍賺回來！他用十年悟出選股三心法2019-03-20 11:37
年報 股利 獲利展望 董事會行情大串燒 誰最旺？2019-03-15 15:17
被動元件蟄伏中 Q3旺季或可走出低潮2019-03-15 15:14
中國政策牛肉大餐 台灣哪些概念股吃得到？2019-03-15 13:41
低基期績優股 可守可攻2019-03-15 11:00
搶先卡位季底行情 電子股營收仍有驚奇2019-03-15 09:10
漏夜排隊人潮盛況不復見 非蘋陣營大逆襲2019-03-15 09:07
川普、習近平都做多 謝金河：選股不選市2019-03-14 14:56
避開股市震盪 高配息債券基金專家教你怎麼做2019-03-13 13:18
書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)2018-07-16 15:33
書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)2018-07-16 12:48
熱門文章
大同集團連環爆 綠能將下市2019-03-21 00:27
鴻海集團處分阿里巴巴持股 金額約122.5億元2019-03-21 09:00
手機拖累 華碩上季大虧28億元2019-03-21 00:29
綠能公告107年淨值為負 證交所：最快5月強制下市2019-03-20 19:09
PCB族火熱 題材一波波2019-03-20 23:23
802檔融券回補 行情來了2019-03-21 00:31
欣興、環球晶 外資喊買2019-03-20 23:23
興櫃股王緯穎 去年每股大賺38元2019-03-20 23:35
南亞配息5元 殖利率6.5％2019-03-21 00:31
蘋果新品連發 台系鏈沾光2019-03-20 23:23
今日台股 盤前重點掃描2019-03-21 07:34
外資轉買 台股走高 亞洲最強2019-03-21 00:31
宏碁去年EPS 1.01元2019-03-21 00:28
NAND廠Q2業績將回升2019-03-20 23:16
郭明錤：華為推P30系列 這兩家廠商受惠2019-03-21 09:52
綠能逾2.4萬張跌停賣單高掛 拖累尚志、華映齊跌停2019-03-21 10:00
元太去年EPS 2.32元 創七年新高2019-03-20 19:03
元太去年EPS 2.32元 七年新高2019-03-20 23:18
台積電尾盤急拉 台股上漲57點收10,6092019-03-21 13:50
仁寶看旺 兩檔吸睛2019-03-20 23:28
富爸爸加持 京鼎大單將到手2019-03-20 23:17
谷月涵：台股有殖利率優勢2019-03-21 00:06
緯穎去年EPS達38元 再創新高2019-03-20 19:02
華碩看PC動能 下半年回歸正常2019-03-21 00:28
鴻海賣阿里持股 122億入袋2019-03-21 14:52
上曜擬配1.89元現金 殖利率估破13%2019-03-20 19:05
新AirPods來了 供應鏈吃香2019-03-21 11:59
元翎擬配發2.5元現金股利 殖利率約3.68%2019-03-20 17:56
美光喊減產 南亞科、華邦電樂2019-03-21 14:43
TPK、GIS 選價內外10％2019-03-20 23:27
就市論勢／高殖利率股 資金追捧2019-03-20 23:22
外資買不停股 12檔閃耀多頭2019-03-21 14:43
長園科、亞力 接單看增2019-03-20 23:20
凱美增持同欣電股權比重逾10% 成第一大股東2019-03-21 10:17
綠能投資損失衝擊 尚志每股淨值剩0.84元2019-03-21 09:38
勤誠年營收 將增雙位數2019-03-20 23:20
台積、瑞儀 認購火熱2019-03-20 23:27
邁入收成期 明泰今年拚轉盈2019-03-20 23:18
華為潛望鏡頭打光 大立光感熱、亞光鳴炮2019-03-21 14:43
綠能拖累 尚志每股淨值剩0.84元股價鎖死跌停2019-03-21 10:23
留言