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發展雙平台策略 永豐金證券財富管理拚出好成績

2019-03-21 15:39經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導

永豐金證券發展財富管理再獲專業評鑑肯定，總經理江偉源指出，信託及複委託雙平台並重的發展策略，成功打造亮眼成績，今（2019）年要邁入數位金融財管新階段，將AI（人工智慧）導入財管平台，未來將提供從理財健檢、產品策略到客戶量身規劃目標到期式理財法，為投資人提供完整及高效率的財富管理服務。

證券業發展財富管理以財管信託（共同基金）及海外複委託（股票、債券、ETF）為兩大主力，永豐金證券為業界少數雙平台並重發展的券商，到今年2月底止，財管信託規模達129億，累計今年前兩月複委託交易量突破500億新台幣，雙雙名列前茅表現備受矚目；在最新由專業財經雜誌舉辦的財富管理評鑑中，永豐金證券一舉拿下證券業「最佳財富管理」、「最佳業務團隊」及「最佳財富增值」三項大獎，表現亮眼。

江偉源表示，永豐金證券發展財富管理以四年的時間積極強化業務團隊，建立完整的人才培育，一方面輔導訓練營業員成功轉型通過相關證照考試成為專業理財人員，同時對外招募學經歷俱佳的新血加入；此外、並建立財富管理行銷支援團隊，整合研究、產品、及人員訓練，提供專業服務。

永豐金證券以客戶體驗及需求為策略導向，今年將積極拓展數位金融平台，江偉源表示，透過AI與大數據分析，結合目標導向理財法，更能精準找出客戶需求的商品，提升FinTech服務戰力，客戶可以經由AI演算得到理財健檢、適合的商品挑選，協助投資人達到目標到期式的投資規劃；並由具備大數據與AI潛力的新生代金融科技人才提供服務，期盼在金融科技及商業模型中取得先機。

永豐金證券總經理江偉源(中)帶領財富管理團隊拚出佳績（照片提供：永豐金證券）
永豐金證券總經理江偉源(中)帶領財富管理團隊拚出佳績（照片提供：永豐金證券）
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