台積電尾盤急拉 台股上漲57點收10,609
美國聯準會（Fed）昨日宣布利率決策會議內容，政策方向較上次更加鴿派，美股金融股聞聲下跌，三大指數全數收黑，不過受惠美元轉弱，資金回流新興市場，台股今（21）日加權指數維持驚漲，在市場信心支撐下，台積電（2330）走揚尾盤急拉，終場收在10,609.55點，漲57.99點或0.55%，成交量為1,111.23億元，續創波段新高。
永豐期貨副總經理廖祿民表示，受到聯準會鴿派政策影響，美股拉回整理，不過市場預期資金將回流新興市場，台股、陸股受激勵續強，不過美元轉弱將牽動金融類股股獲利表現，包括壽險投資收益有利差損，海外投資出現匯兌風險等。
美股轉弱並未影響台股漲勢，指數向上攻堅續寫波段新高，盤面上以5G概念股漲勢較強，其中亞信盤漲停鎖住，友訊、合勤控、台揚、欣興漲逾3%、立端漲2.3%；另外二線光學鏡頭的亞光挾手機變焦鏡頭及車用鏡頭題材，盤中亮燈漲停，帶動佳凌上8.5%、先進光、今國光、中揚光、揚明光等走揚，漲幅介於1.4～2%間。
盤面上弱勢族群則以太陽能莫屬，綠能去年底公司淨值轉負將面臨下市處分，收盤前委賣張數達2.9萬張以上，拖累國碩、太極、益通、茂迪、聯合再生與達能等走跌。
元富投顧表示，台股指數空間波動維持在年線上狹幅整理，不過類股輪動或個股題材仍有表現空間，尤其目前上市櫃公司年報與股利政策持續公布，可留意具殖利率保護的營運成長股，操作上仍是選股優於選市，如遇壓宜調節持股以對。
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