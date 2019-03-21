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勤凱掛牌上櫃 股價一度大漲58.62%

2019-03-21 12:42經濟日報 記者張瑞益╱即時報導

導電漿廠勤凱科技（4760）今（21）日以每股22.6元掛牌上櫃，股價表現強勁，早盤一度達35.85元，漲13.25元，漲幅達58.62%。該公司先前預期，被動元件客戶訂單可望於第2季開始陸續回溫，市場法人預期，該公司今年業績應可望有兩位數的成長。

勤凱生產的導電漿料以被動元件應用市場為大宗，比重高達95%，國內被動元件廠多為勤凱客戶，受惠去年前三季被動元件景氣暢旺，勤凱去年全年出貨量突破100噸大關，達116噸，也是該公司全年出貨量新高，去年全年營收為7.13億元，年增16.39%，稅後純益5,604萬元，年增64.4%，全年每股稅後純益（EPS）2.2元。

勤凱目前的出貨市場有二大重心，主要是被動元件及太陽能用的導電漿，其中，被動元件市場直到去年為止，仍佔勤凱營運比重高達95%，目前國內主要的被動元廠，包括國巨、奇力新、華新科、信昌電與乾坤科技等，都是勤凱客戶。

太陽能方面，勤凱已通過明徽能源認證，並送樣國內太陽能廠聯合再生能源與中美晶認證。

勤凱先前也指出，今年第1季接單情況確實相對較平淡，主要由於被動元件訂單出現遞延情況，不過，3月以來市況已有逐漸觸底的味道，因此，該公司預期被動元件客戶訂單可望於第2季開始回溫，該公司對今年營運仍持正面看法。

另外，在目前出貨比重仍低的太陽能導電漿部分，該公司表示，今年第3季有機會取得太陽能新客戶認證，市場法人也預估，該公司今年營運將以出貨量成長10%為目標，營收也將力求成長兩位數百分點的水準。

太陽能被動元件廠
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