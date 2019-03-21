台積電推升台股上攻 近九個交易日市值激增3,759億元

2019-03-21 12:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



台股持續往上攻堅，寫下今年來高點，台積電（2330）為最大助攻動能，今（21）日開高走高，一度衝達245元，飆上五個月新高，統計外資連續買超四個交易日，近九個交易日市值激增3,759.9億元。

台積電調降第1季財測預估，第1季營收將介於70~71億美元，毛利率41~43%，營業利益率29~31%；台積電將在第2季補足第 1 季報廢的晶圓，預估將貢獻第 2 季營收約 5.5 億美元，毛利率增加 1.5 個百分點，營業利益率增加 2.1 個百分點，每股純益（EPS）增加0.34元。

台積電2月合併營收608.89億元，月減22%，年減5.8%，創2017年4月以來新低。累計今年1至2月合併營收1,389.83億元，年減3.7%，法人推估，3月營收約介於760~770億元，符合首季調降後的財測目標。

美系外資翻多看待蘋果，調高評等及目標價，同時也調高台股大立光及台積電，上調台積電目標價，從230元調高至260元，由台積電及大立光領軍的蘋概股近期成為盤面上的重要焦點，台積電股價持續走高，更是推升大盤指數上攻的重要動能。

外資連續買超台積電四個交易，統計台積電從3月11日收盤價230.5元一路走高，今日開高走高，一度衝達245元，9個交易日市值增加3,759.9億元，盤中漲幅逾1%。