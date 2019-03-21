富邦證輔導勤凱科技 今日掛牌上櫃

2019-03-21 11:38 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



富邦證券輔導的勤凱科技（4760）今（21）日以每股22.6元掛牌上櫃，該公司為世界級導電漿料製造專家，其上櫃為其他電子業類股再加入生力軍。

富邦證券資深副總經理吳春敏表示，勤凱科技專注導電漿料市場，為國內知名被動元件大廠認證通過之供應廠商，勤凱科技憑藉專業導電漿研發技術，提供客製化及品質穩定之產品，已於市場上建立良好信譽。勤凱科技擁有優異研發能力，且及時配合客戶需求，提供客製化產品為後盾，持續深耕既有客戶及開發新產品、新客源，目前客戶群已包含國內外各主要被動元件廠商，致力成為世界級導電漿料供應商。

勤凱科技董事長曾聰乙說，勤凱科技研發團隊實力堅強，自2007年成立即投入被動元件導電漿產品的開發計劃，於材料化學領域資歷深厚，技術均為自行開發，且不斷改良產品配方，提昇產品品質以符合客戶需求，此外，亦擁有模擬客戶端製程設備及產品檢測設備，可依客戶製程條件不同，調整適合的製程參數或配方，協助客戶提高生產良率，相較於國際大廠更具有彈性優勢。

曾聰乙董事長進一步表示，導電漿料之開發必須經長時間的經驗累積，屬高技術電子功能材料，而部份台灣廠商專長在於製程技術及量產能力，較少投入導電漿料之開發，在研發團隊努力下，成功經過國內外被動元件大廠認證且量產，銷售地區涵蓋大中華地區、東南亞與東北亞等地，產品品質深獲客戶肯定。

展望未來，勤凱科技除深耕核心產品被動元件漿料市場外，增加應用於觸控面板、IC封裝及太陽能電池漿料的品開發與銷售，期待能持續締造優良的經營實績，以達成股東對於長期投資回報的期許。

2018年前三季營業收入為5.46億元，毛利率為22.92%，每股稅後盈餘（EPS）為1.65元。