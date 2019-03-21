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台股季底年報揭曉 聚焦獲利好的高殖利率股

2019-03-21 11:01經濟日報 記者王皓正╱即時報導

德信證券自營部副總吳文彬表示，台股時序邁入第1季底，年報將全數揭曉，投資人可留意基本面好的族群，目前全年獲利穩健的高殖利率股，金融股則說是代表；另外，5G、散熱、COF等也都是高配息族群，投資人可逢低布局。

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