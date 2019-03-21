郭明錤：華為推P30系列 這兩家廠商受惠

2019-03-21 09:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李娟萍 ╱即時報導



華為將於26日在法國巴黎發布新款旗艦機型P30系列，天風國際證券分析師郭明錤指出，所有P30 Pro潛望式攝像頭供貨商，均可顯著受益於高單價零組件。

他認為，在華為供貨商當中，台股的亞光（3019）與陸股的利達光電與，是首次大量生產高階機型零組件，為最大受益者。

郭明錤指出，華為新機最高階的P30 Pro，配備4顆後置攝像鏡頭，因長焦攝像鏡頭採潛望式攝像頭技術，可實現10倍光學變焦創新體驗。他預估P30 Pro 2019年出貨量為400~600萬支。

他預測華為P30 Pro潛望式攝像頭供應鍊為：棱鏡模塊（包含棱鏡、鏡頭與VCM）：亞光（50%）、利達光電 （30%）、舜宇光學（20%）。 CIS：Sony（100%）。 鏡頭：大立光（100%）。VCM：TDK （50%）、Minebea／Mitsumi（50%）。 CCM：舜宇（50%）、立景（50%）。

郭明錤也預期，小米在今年下半年可能也推出潛望式攝像頭手機，供應鏈可能包括：棱鏡 （亞光）、CIS （Samsung LSI）、鏡頭（Semco）、VCM（Semco）與CCM（Semco）。

他正向看待潛望式攝像頭手機出貨動能，即便最保守的假設，2020年潛望式攝像頭手機出貨，仍可增至2,000萬支。