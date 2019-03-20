綠能公告107年淨值為負 證交所：最快5月強制下市

2019-03-20 19:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



大同集團旗下綠能（3519）今（20）日公告2018年財報淨值為負，達到下市門檻，證交所指出，依規範綠能公告財報後40天將強制下市，推算公司若於明（21）日公告財報，5月2日是綠能最後一個交易日。

證交所指出，綠能目前淨值已低於3元，採行變更交易，此次公告財報淨值為負後，後二個營業日將採分盤交易，後40日強制下市，推算最快於明天公告財報，將於5月上旬下市，若公告時程遞延，下市時間同步遞延。