上曜擬配1.89元現金 殖利率估破13%

2019-03-20 19:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美玲 ╱即時報導



上曜建設（1316）今（20）日公布年報，去年合併營收達15.26億元，稅後純益2.31億元，每股稅後純益達1.39元，董事會考量公司資金充裕，擬配發每股現金股利1.89元，依今日收盤價14.5元計算，若後續順利填息，公司現金殖利率高達13.03%。

上曜董事長張祐銘表示，「帝璟」、「帝凡內」、「雲謙」等建案，均已投入大量資金，目前都已經陸續封頂或領取使用執照，並預計在今年起陸續完工入帳，挹注獲利；由於未來幾年投入資金將陸續回收，為回饋股東，公司未來幾年仍將維持高配息率政策。

上曜建設去年購入台南市九份子國安段土地，目前設計規劃申請建照中，今年會開始潛銷，預計將興建二棟超高層30樓以上之雙子星豪華住宅大樓；上曜表示，該地面臨西海岸及國家公園第一排，擁有無敵景觀，接下來每坪推案售價將落在19~22萬元，總銷初估數十億元。

上曜分析，由於台積電到南科投資，加上周邊廠商帶入約五萬個工作機會，目前九分子區域房市看好，認為該案在地段不錯，加上公司品牌優勢下，預計去化無虞。

除了上曜外，太子建設今董事會也決議配發0.65元現金股利，冠德建設擬配發1元現金股利，昇陽建設預計配發0.5元現金股利。