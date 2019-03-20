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證交所攜手寬量國際 赴香港引資

2019-03-20 18:52經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

為推動外資布局台股，台灣證券交易所、寬量國際及群益金鼎證券將於4月8日至10日赴香港合辦海外投資說明會，並邀集國內大型企業及新銳企業董總等高階主管同行，增進國際投資人的投資意願；預計整體受邀企業規模創下紀錄。

證交所表示，此次說明會將一連舉辦三天，除了安排海外機構投資人與上市公司高層互動，證交所也將向當地機構介紹台灣資本市場現況，特別是投資人高度關注的公司治理發展，另外將就台股未來擬推動的變革進行說明，傳達台灣積極接軌國際的開放政策。

目前預計邀請企業包括大型與新銳企業，證交所持續邀請潛力公司中，預計規模突破過去紀錄。

證交所表示，香港為亞洲金融中心，是各大國際機構匯集要地，許多歐美基金公司總部設於香港，亞洲區決策中心也落在此，因此透過率領上市公司親赴香港做投資溝通，有利公司能見度提高。

證交所分析，台股公司具備高殖利率、高股息派發率與旺盛投資動能，加上資本市場監理完善，對國際機構有相當的投資誘因。

今年至3月中旬為止，證交所也前往香港、東京等地進行海外引資，緊接著此次再度赴香港舉行說明會後，將繼續赴新加坡、東京等亞洲金融中心推廣，並積極規劃前進新南向市場，包括具備高潛力的馬來西亞、泰國等地，藉此吸引更多海外投資人布局台股。

證交所香港台股
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