親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
今日股市
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

新一波高階警官人事出爐 竹市警局長跳升二級

連續11年「下金雞蛋」個股 是這16檔

2019-03-20 17:11經濟日報 記者李娟萍╱即時報導

上市櫃公司陸續公布股利政策，「年年領息」是台股投資人最高期望，法人認為，買股票最怕買到高點，可能賺了股息、賠了價差，但是如果年年能領到現金股利，即使買貴了，也有機會攤提成本。

根據CMoney篩選連續11年，年年配息「下金雞蛋」的個股，法人本月以來加碼逾3,000張，且11年配息合計超過11元的個股，計有儒鴻(1476)、美律、研華、台達電、台積電、群光、致茂、旭富、中磊、信邦、敦陽科、聯茂、世界、漢平、神基、福懋等16檔股票。

CMoney法人決策系統顧問呂漢威分析，這類個股持有愈久、領得愈多，有點類似存退休金的概念，但他不建議短線操作，交易風險可能較高，勝率也不高，應有策略的波段操作，並以長線操作比較好。

此外，他也建議，除了年年配息、穩定配息外，投資人也要注意公司的經營基本面，以及現金殖利率的高低。

呂漢威說，股票市場的操作很容易買在高點，回顧過去20年來，台股歷經數次大漲與崩盤，為什麼有的投資人，資產不但沒有減少，反而是呈現倍數增加，但是有更多的投資人，卻在股市散盡了家產。

呂漢威認為，投資股票不能害怕買在高點，但要把眼光放長遠一點，只要確定自己買的，是最好的標的，同時，不要去用融資的方式來投資，長期來看，資產的價值還是會增值的。

配息個股台股
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

台日韓交易所邁步行銷、交流合作 拚3贏

2019-03-20 14:29

欣銓爆內線交易 跌破5日線

2019-03-20 14:29

高殖利率護身 矽晶圓雙強氣盛

2019-03-20 14:29

台股多空激戰 光學族撐盤

2019-03-20 14:29

環球晶台勝科去年獲利靚 殖利率均逾8%股價走強

2019-03-20 12:42

史上首場PTT鄉民法說會 雞排珍奶發光光

2019-03-20 11:57

台積電季配息效應！今、明兩年六家股利「一年多配」

2019-03-20 11:44

賠5千萬還翻倍賺回來！他用十年悟出選股三心法

2019-03-20 11:37

悠克國際 21日變更交易且採分盤交易

2019-03-20 08:20

獨／欣銓併全智科驚傳內線交易 檢調大約談

2019-03-20 07:03

逐筆交易 大戶當沖快來練兵

2019-03-20 00:18

證交所將辦逐筆交易新制競賽 吸引參與

2019-03-19 23:36

投信連七買 鎖定高殖利率股

2019-03-19 23:34

尚凡法說端出雞排珍奶 人氣爆棚

2019-03-19 23:25

尚凡法說會 股利要發好發滿

2019-03-19 23:25

就市論勢／車電、紡織 動能強

2019-03-19 23:25

聯茂、欣興 多頭指標

2019-03-19 23:24

中信證推新App 衝刺電子下單

2019-03-19 23:24

參與股東會旺季行情 台新看好長天期權證

2019-03-19 23:24

台日韓證交所 強化合作

2019-03-19 23:24

萬泰科2019年獲利 再戰新高

2019-03-19 21:29

去年Q4財報搶先看 獲利創新高是這21家

2019-03-19 16:58

中租-KY去年EPS10.37元 賺逾一個股本

2019-03-19 16:01

台股量縮小跌 權證市場觀望濃

2019-03-19 14:33

凱基投資論壇 6大科技產業有亮點

2019-03-19 14:28

新鉅科「列警示股」股價3天跌2成

2019-03-19 14:28

美林論壇聚焦5G 台揚領軍網通股成亮點

2019-03-19 12:57

年報 股利 獲利展望 董事會行情大串燒 誰最旺？

2019-03-15 15:17

被動元件蟄伏中 Q3旺季或可走出低潮

2019-03-15 15:14

中國政策牛肉大餐 台灣哪些概念股吃得到？

2019-03-15 13:41

低基期績優股 可守可攻

2019-03-15 11:00

搶先卡位季底行情 電子股營收仍有驚奇

2019-03-15 09:10

漏夜排隊人潮盛況不復見 非蘋陣營大逆襲

2019-03-15 09:07

川普、習近平都做多 謝金河：選股不選市

2019-03-14 14:56

就市論勢／雲端運算、車電 放閃

2019-03-14 00:04

避開股市震盪 高配息債券基金專家教你怎麼做

2019-03-13 13:18

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)

2018-07-16 15:33

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)

2018-07-16 12:48
看更多

熱門文章

投信連七買 鎖定高殖利率股

2019-03-19 23:34

獨／欣銓併全智科驚傳內線交易 檢調大約談

2019-03-20 07:03

台積電季配息效應！今、明兩年六家股利「一年多配」

2019-03-20 11:44

逐筆交易 大戶當沖快來練兵

2019-03-20 00:18

歐付寶金融科技 大幅減資99.8%

2019-03-19 23:20

環球晶去年每股賺31.18元 擬配息25元

2019-03-19 22:34

史上首場PTT鄉民法說會 雞排珍奶發光光

2019-03-20 11:57

今日台股盤前重點掃描

2019-03-20 07:31

嘉聯益股利0.6元 私募喊卡

2019-03-19 23:20

尚凡法說會 股利要發好發滿

2019-03-19 23:25

藥華藥出貨歐洲 營收補

2019-03-19 23:22

尚凡法說端出雞排珍奶 人氣爆棚

2019-03-19 23:25

宏達電秀新品 炒熱VR

2019-03-19 23:20

聯茂、欣興 多頭指標

2019-03-19 23:24

台泥 強攻陸環保商機

2019-03-19 23:24

瑞銀：樂觀5G電動車前景

2019-03-19 22:18

遠東新、華新 四檔搶眼

2019-03-19 23:29

興富發配息3.5元 殖利率7%

2019-03-19 23:21

環球晶 去年賺三股本

2019-03-19 23:17

長華大併購 百億現金上膛

2019-03-19 23:20

旭富 Q1 EPS衝1.9元

2019-03-19 23:22

銀行也可以買！首檔ETF連結基金准募

2019-03-19 20:47

嘉彰 去年獲利跳增1.5倍

2019-03-19 23:18

台股逐筆交易擬真平台 3月25日上線

2019-03-19 22:18

依實務考量 嘉聯益停辦私募普通股

2019-03-19 17:51

證交所將辦逐筆交易新制競賽 吸引參與

2019-03-19 23:36

宏碁電競筆電 稱霸美國

2019-03-19 23:20

東聯每股擬派股息1.75元 現金殖利率達6.9%

2019-03-19 18:04

南仁湖 獲台中海生館營運權

2019-03-19 23:21

緯穎毛利率持穩 全年EPS挑戰34.88元

2019-03-20 12:47

萬泰科2019年獲利 再戰新高

2019-03-19 21:29

年報搶先看／智易4.61元 迎接換機潮

2019-03-19 23:19

台勝科去年每股賺9.41元 擬配息9元

2019-03-19 22:32

高殖利率護身 矽晶圓雙強氣盛

2019-03-20 14:29

矽力 每股純益20.78元

2019-03-19 23:17

中碳擬派發現金股息5.3元 四年新高

2019-03-20 15:48

新鉅科 上月每股純益0.08元

2019-03-19 23:19

長華科股息17元 殖利率6.3%

2019-03-19 23:20

瑞軒去年每股純益0.19元 董事會決議不發放股利

2019-03-19 21:27

智邦、可成 選逾三個月

2019-03-19 23:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top