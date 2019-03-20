連續11年「下金雞蛋」個股 是這16檔

2019-03-20 17:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李娟萍 ╱即時報導



上市櫃公司陸續公布股利政策，「年年領息」是台股投資人最高期望，法人認為，買股票最怕買到高點，可能賺了股息、賠了價差，但是如果年年能領到現金股利，即使買貴了，也有機會攤提成本。

根據CMoney篩選連續11年，年年配息「下金雞蛋」的個股，法人本月以來加碼逾3,000張，且11年配息合計超過11元的個股，計有儒鴻(1476)、美律、研華、台達電、台積電、群光、致茂、旭富、中磊、信邦、敦陽科、聯茂、世界、漢平、神基、福懋等16檔股票。

CMoney法人決策系統顧問呂漢威分析，這類個股持有愈久、領得愈多，有點類似存退休金的概念，但他不建議短線操作，交易風險可能較高，勝率也不高，應有策略的波段操作，並以長線操作比較好。

此外，他也建議，除了年年配息、穩定配息外，投資人也要注意公司的經營基本面，以及現金殖利率的高低。

呂漢威說，股票市場的操作很容易買在高點，回顧過去20年來，台股歷經數次大漲與崩盤，為什麼有的投資人，資產不但沒有減少，反而是呈現倍數增加，但是有更多的投資人，卻在股市散盡了家產。

呂漢威認為，投資股票不能害怕買在高點，但要把眼光放長遠一點，只要確定自己買的，是最好的標的，同時，不要去用融資的方式來投資，長期來看，資產的價值還是會增值的。