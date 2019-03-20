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搶華建經營權？萬安生命吳珅篁：不是要炒股是為公司好

2019-03-20 16:57經濟日報 記者陳美玲╱即時報導

華建設（2530）最大股東暨萬安生命總裁吳珅篁今（20）日拋出震撼彈，大動作舉行記者會強調，他在去年改選選擇沉默支持公司，不過，他現在決定站在檯面上發動股東臨時會全面改選。

吳珅篁強調，會發動股東臨時會是因要整合董事會、大股東意見，他強調自身是純投資，投資這家公司長達10年，一路以來都是默默支持公司，現在發動股臨會，是為了公司好、不是要跟大同一樣要炒股。

他自身持有華建逾40%股權，要發動股東臨時會是所有的股東都決定的事情，認為這個時候不能等了，且要讓所有購屋者知道大華蓋的房子跟潤泰新一樣優秀，像是未來擁有保固20年的售後服務。

他重申，他不是為了搶經營權之後，在變賣資產，會把大華建設這個品牌重新擦亮，我是為了公司好，希望大家以合作為共同利益，不是像大同為炒股票，覺得好的、對的就去做，他同步呼籲華建經營高層「不要讓人家覺得買這張股票不值錢」，我希望我的投資是正確的，目前就是希望雙方（與林文亮家族）坐下來解決問題，希望林家要尊重股東。

吳珅篁指出，每年華建春酒，一般公司通常會問貴賓有幾位朋友會參加，但華建向來只有邀請他和他太太，他的朋友都沒有被納入，他認為連這麼小的事情都做不好，「連我都不在乎，那林文亮會在乎什麼」。

五常街合作案分配比例本來30%，後來經過股東抗議才變33%。這樣的事情現在林文亮覺得不舒服，什麼時候談都可以，但目的、讓公司更好的目的不會變。

吳珅篁委任的大成法律事務所律師魏憶龍表示，總裁吳珅篁不排除和林文亮家族有談的機會，若之後雙方充分溝通好的話，股東臨時會召開會適當調整，「現在是先禮後兵」，雖然雙方合作機會不大，不過仍希望雙方能夠好好溝通、合作。

吳珅篁強調，發動股東臨時會的最終目的，就是希望公司好，認為只要對公司好的事情，他都會獲得其他股東支持，甚至林文亮都有可能來支持他。

大華建設最大股東暨萬安生命總裁吳珅篁今日拋出震撼彈表示，決定站在檯面上發動大華建...
大華建設最大股東暨萬安生命總裁吳珅篁今日拋出震撼彈表示，決定站在檯面上發動大華建設股東臨時會全面改選，不過何時會發動並無時間表，還是希望與華建經營團隊好好溝通、合作。 記者陳美玲／攝影
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股東臨時會華建大同
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