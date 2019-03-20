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量販事業8年虧損27億 台糖董座爽領年終125萬挨轟

永豐金股利配發率75%　市場估約0.63元

2019-03-20 16:44聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

永豐金今（20）日去年稅後獲利94.12億元，較前一年成長3.61%，連三年成長，每股稅後純益（EPS）為0.84元。永豐金本周五（22日）將會召開董事會，確定股利政策，永豐金透露，同業的股利配發率在七成到七成五之間，永豐金今年的配發率大約與業界「相當但偏高」，以現金為主。

市場估算，永豐金今年股利配發可望達到0.63元，其中現金股利可望達到七成。

永豐金控今天舉行2018年度第四季法人說明會，永豐金控總經理朱士廷表示，2018年稅後盈餘94.12億元，較前一年度成長3.61%，為連續三年度成長，每股稅後盈餘0.84元，股東權益報酬率(ROE) 6.72%，其中2018年金控手續費淨收益99.51億元，更創下歷史新高。

永豐金今年將朝向五大主軸前進，包含提升手續費收入；衝刺海外收益；強化資產配置增進經營效率、積極強化數位轉型：深化公司治理永續發展與風險控管。

子公司永豐銀行2018年稅後盈餘96.54億元，較前一年度成長22.3%，核心收益持續成長。永豐銀行總經理莊銘福表示，永豐銀行海外分行含國際金融業務分行（OBU）大約佔稅前43%左右，今年希望有雙位數的成長，主要希望從東南亞貢獻，也希望常向新南向國家設置據點。

展望2019年，朱士廷表示，將持續提升核心收益的成長，並積極進行數位轉型，發展「開放銀行Open Banking」、統籌導入生物辨識科技，提升競爭力。將持續辦理誠信經營議題的宣導及教育訓練，深化公司治理、永續發展與風險控管，以健全企業文化及永續發展，在致力提升股東權益的同時也善盡企業社會責任。

永豐金控今(20)日舉行2018年度第四季法人說明會，永豐金控總經理朱士廷表示，...
永豐金控今(20)日舉行2018年度第四季法人說明會，永豐金控總經理朱士廷表示，2018年稅後盈餘94.12億元，較前一年度成長3.61%，為連續三年度成長，每股稅後盈餘0.84元，股東權益報酬率(ROE) 6.72%，其中2018年金控手續費淨收益99.51億元，更創下歷史新高。圖／永豐銀行提供
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