永豐金股利配發率75% 市場估約0.63元

2019-03-20 16:44 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



永豐金今（20）日去年稅後獲利94.12億元，較前一年成長3.61%，連三年成長，每股稅後純益（EPS）為0.84元。永豐金本周五（22日）將會召開董事會，確定股利政策，永豐金透露，同業的股利配發率在七成到七成五之間，永豐金今年的配發率大約與業界「相當但偏高」，以現金為主。

市場估算，永豐金今年股利配發可望達到0.63元，其中現金股利可望達到七成。

永豐金控今天舉行2018年度第四季法人說明會，永豐金控總經理朱士廷表示，2018年稅後盈餘94.12億元，較前一年度成長3.61%，為連續三年度成長，每股稅後盈餘0.84元，股東權益報酬率(ROE) 6.72%，其中2018年金控手續費淨收益99.51億元，更創下歷史新高。

永豐金今年將朝向五大主軸前進，包含提升手續費收入；衝刺海外收益；強化資產配置增進經營效率、積極強化數位轉型：深化公司治理永續發展與風險控管。

子公司永豐銀行2018年稅後盈餘96.54億元，較前一年度成長22.3%，核心收益持續成長。永豐銀行總經理莊銘福表示，永豐銀行海外分行含國際金融業務分行（OBU）大約佔稅前43%左右，今年希望有雙位數的成長，主要希望從東南亞貢獻，也希望常向新南向國家設置據點。