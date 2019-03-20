永豐金獲利連三年成長 今年股利挑戰配0.63~0.71元

2019-03-20 16:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊筱筠 ╱即時報導



永豐金今（20）日舉行法說會，由總經理朱士廷主持。他宣布，永豐金去年稅後純益94.12億元，獲利連續三年成長，去年手續費淨收益創新高。

朱士廷並指出，今年永豐金股利將朝金控平均盈餘配發率72~75％水準貼近，現金殖利率會高於去年70％水準，但仍必須經過董事會與股東會決議，22日董事會便會通過。

永豐金2018年稅後盈餘94.12億元，較前一年度成長3.61%，為連續三年度成長，每股稅後純益0.84元，股東權益報酬率（ROE）6.72%，其中2018年金控手續費淨收益99.51億元，更創下歷史新高。今年手續費要挑戰雙位數成長。

永豐金控去年每股稅後純益（EPS）0.84元，如果以盈餘配發率75％計算，估計每股將配發0.63元，假設以現金殖利率70％計算，估計將配發0.44元的現金股利。

但永豐金控去年盈餘配發率高達85％，往年也都是突破85％以往水準。法人觀察，永豐金控是否可依照過往水準，推估今年每股可否配到0.71元股利，現金股利0.49元。

朱士廷指出，台灣的金控業者整體趨勢朝配發現金股利，原有因二：第一、股東都希望值得獲得現金配股；第二、外資投資人也希望可以拿到現金股息。

高現金股利政策，是否與今年台灣經濟表現有關？永豐銀總經理莊銘福表示，投資人都專注在投資報酬率上，假設拿回現金股息，就可以再進行投資，他們相信，投資人會相信永豐金績效再持續買股投資。

朱士廷表示，外資對永豐金持股比一直增高，最高達到29％多。至於永豐金大股東買永豐金股票行為，屬於大股東活動。