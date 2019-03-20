陸股今年寫出大驚奇 後勢靠這三大利多因素

2019-03-20 14:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李娟萍 ╱即時報導



今年以來，中國大陸股票市場一揮過去壓抑的表現，漲勢令人驚艷。中國上證綜合指數迄今漲幅達23.94%。法人認為，目前中國散戶的新增投資人與融資餘額仍處於相對低檔，這波漲勢很可能才剛起步。

聯博集團中國股票投資組合經理林樺堂（John Lin）指出，在消息面帶來的負面因素漸漸散去以後，基本面的優勢正開始發酵。即使經過一波漲勢，目前中國股市有三大正面利多因素，可望繼續帶動股市續揚。

一、評價具優勢：即使經歷今年的漲勢，中國A股目前本益比約為10.3倍，相較美股的15倍與歐股的12倍來看，頗具吸引力。預估2019年A股上市企業的盈餘成長近20%，未來成長機會可期。

二、外資持續流入：指數編纂機構MSCI於2月底宣布，增加中國境內股票在新興市場指數的權重，並將於5月、8月與11月，分三階段提高中國A股在MSCI新興市場指數與全球指數的權重，市場預估這將吸引700億美元資金流入，可望進一步推升中國A股市場表現。

三、刺激政策加持：目前中國政府正在實行積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策來刺激經濟成長，另外，也藉由基礎建設投資與放寬房地產政策等，為整體經濟注入活水，促進經濟向上發展。在中國政策加持下，未來經濟成長可望更加穩健。

林樺堂表示，受到中國民眾收入提高、產業轉型，以及政府的刺激政策影響之下，「消費升級」、「科技創新」與「基礎建設」將是未來值得關注的投資方向。隨著A股入摩的資金行情發酵，投資人若能採取聚焦A股的投資策略，將可望有效參與中國股市的成長機會。