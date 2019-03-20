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飛捷擬配發5元現金股利、殖利率6.49% 今股價逾走揚4％

2019-03-20 14:16經濟日報 記者葉子菁╱即時報導

工業電腦POS廠飛捷(6206)去年合併營收為65.7億元，年增0.1%，稅後純益8億元，年增9%，每股純益5.6元，優於市場平均預估。同時董事會擬配發現金股利5元，以19日收盤價計算，現金殖利率6.49%，激勵20日股價走揚4.42%。

飛捷去年第4季營收11.56億元，季減25.5%、年減32.5%，因集團對英國子公司BOX Technologlies進行營運業務調整和人事精簡，雖然單季營收規模大幅下滑，但稅前淨利率從5%大幅提升至8%，加上電子零組件價格下跌挹注，集團去年第4季毛利率年增3.5個百分點至31.1%，獲利大幅回升，稅後純益1.36億元，年減27.0%，EPS 0.95元，累計2018年EPS 5.6元，年減8.5%，優於市場平均預期。

飛捷於2016年買下英國通路商BOX technologies Corp，並以自家產品取代其通路商既有產品已提升產能利用率，2018年底已針對 Box進行人事成本精簡約20%，稅前淨利連續兩年維持在100萬英鎊以上，預期2019年獲利可望明顯提升。

飛捷2月營收3.58億元，年減22.8%，主要因去年上半年有英國郵政的政府標案挹注導致基期較高，且政治不確定因素導致客戶對相關大型專案在第1季皆採觀望態勢。不過展望後市，飛捷積極切入高附加價值的Mobile POS和Kiosk產品的市場，對產品組合優化為正向挹注，加上第一季受惠於電子零組件價格下跌以及CUP缺貨影響解決，法人預估單季每股純益仍可望優於去年同期。

展望2019年，飛捷營運以產品組合優化和集團提升獲利為營運兩大方向，藉由積極進軍Mobile POS和Kiosk兩大高附加價值之產品來達成目標。在 Kiosk部分，飛捷已在2019年的EuroCIS中展出Kiosk新產品，來拓展快速成長的QSR商機(Quick service restaurants)，首批訂單已在首季開始出貨，預期下半年開始放量，有利達成KIOSK營收占比從1%提升至5%的目標。

在Mobile POS部分，成長動能主要來自餐廳、零售以及倉儲物流等產業應用，飛捷新產品POS 274系列已被英國大型零售商採用，預期Mobile POS占比將從 5%提升至8%。整體而言，法人看好，飛捷2019年獲利將有雙位數成長。

飛捷
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