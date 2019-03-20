台指期拉高結算 台股上漲39點收10,551

2019-03-20 13:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



台指期今（20）日進行結算，因清晨收盤的美國科技股呈上漲 ，台股指數開高後出現震盪，指數曾滑落至平盤之下，多頭不屈，奮力拉高座結算行情，多空交戰激烈；终場收盤指數為10,551.56點，上漲39.24點，成交值1,186.67億元。

今日雖有台指期結算，不過在台股指數近日已攀高之下，投資人態度相對保守，並未再積極搶攻權值股，盤面以各具題材的個股表現為主。

台積電（2330）在平盤上下整理，撐住台股大盤指數，中小型股仍是盤面交投活絡族群，光學股的大立光、揚明光、 亞光等股強勢之外，欣興、 嘉聯益、祥碩、健策等股也在盤中走強。

不過，緯軟、 穩懋、神盾、美律、榮成與牧德等股盤中走勢相對疲軟。

元富投顧表示，FOMC為期兩天的貨幣會議，一般預料Fed今年原定兩次升息的計畫，可能因為1~2月來一連串不佳的經濟數據而打住，即今年極可能已經傾向不再升息，直到美國經濟再恢復成長動能，美股仍可維持多頭榮景，對台股也有極正面帶動效果。

元富投顧表示，短線上，道瓊26,000點、上證3,200點、台股10,500點以上皆有壓力，待拉回量縮再逢低承接，尤其台股類股輪漲格局，即或指數拉回，但強勢主流股仍有機會逆勢走高，偏重在選股上。