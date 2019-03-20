環球晶台勝科去年獲利靚 殖利率均逾8%股價走強

2019-03-20 12:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瑞益 ╱即時報導



矽晶圓廠去年在產業暢旺帶動下，多數廠商去年均可望繳出亮眼成績，近日環球晶（6488）及台勝科均公布去年財報，其中，環球晶去年每股稅後純益高達31.18元，台勝科全年每股稅後純益也有9.41元，二檔個股公布股利配發政策，股息殖利率均有約8%水準，今（20）日二檔個股也雙雙走強上漲。

半導體矽晶圓廠環球晶董事會通過去年財報，其中，歸屬母公司的稅後淨利136.31億元，年增率158.4%，每股稅後純益（EPS）為31.18元，相較前一年的每股稅後純益12.68元，每股獲利大幅增加18.5元，營收、營業淨利、稅後純益與每股稅後純益均下創歷史新高。

台勝科去年全年營收163.58億，年增28.67%，毛利率42.57%，年增15.87個百分點，全年稅後純益55.8億，年增59.8%，全年每股稅後純益9.41元。其中，第4季整體半導體需求開始降溫，客戶端需求也回檔，台勝科營運表現同步修正，第4季純益13.55億元，仍為歷史第三高，去年全年稅後純益與全年每股稅後純益同創歷史新高。

在配股方面，環球晶圓董事會也通過盈餘分派案，擬配發現金股利每股25元，創歷年新高紀錄，總配發股利金額高達108.81億元，以該股今年盤中股價約在315元至320元之間計算，股息殖利率約在8%上下。

此外，台勝科也公告，每股擬配9元現金股利，股利也創下該公司的新高，以今日盤中股價約在115至118元計算，殖利率也約在7~8%水準。

環球晶及台勝科去年獲利表現亮眼，且殖利率均有7至8%表現，今日該股雙雙走強，其中，環球晶一度上漲逾3%，而台勝科則是最高上漲逾4%，受到該二檔個股帶動，矽晶圓個股中，中美晶及合晶也均具上漲表現。