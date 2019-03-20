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全智科疑涉內線交易 欣銓：不影響財務及業務

2019-03-20 12:14經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

欣銓（3264）在2016年公開收購全智科且在2017正式合併，將其納為子公司，但卻傳出全智科內部人疑涉內線交易遭檢調大約談，針對這起事件，欣銓今（20）日重大訊息公告指出，該調查對公司的財務及業務並無影響，公司營收及獲利情形都依規定

在公開資訊觀測站中詳實揭露；今日股價則是受到影響，盤中跌幅逾1%。

根據調查局的調查，欣銓在2016年溢價收購全智科，但全智科內部人涉嫌在重大訊息公告前，集資買進股票，等到利多消息公布再賣出，疑涉內線交易，預估不法獲利近千萬元，因此展開約談。

欣銓公告指出，這個調查對公司財務及業務並無影響，公司營收及獲利情形都依規定在公開資訊觀測站中詳實揭露；對於相關媒體報導，請投資人自行審慎評估。

欣銓去年合併營收84.44億元，歸屬母公司業主純益15.49億元，每股純益（EPS）3.31元，去年營收、獲利、每股純益都創歷史新高，今年擴大在電動車、通訊、5G等領域的發展，今年營運可望逐季成長，看好下半年營運。

欣銓今日股價仍是受到子公司全智科疑涉內線交易案的影響，早盤以29.1元小跌開出，一度下滑至28.85元，盤中跌幅1.02%。

欣銓營收
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