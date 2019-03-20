華映遭爆拿台灣投資人錢補貼中國華映 金管會啟動調查

2019-03-20 10:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱金蘭 ╱即時報導



立委黃國昌今（20）日在立法院質詢指出，台灣的華映對中國華映（華映科技）承諾保證獲利10%，等於是拿台灣投資人、勞工賺的錢，去補貼保證人家獲利，導致華映快倒了；金管會主委顧立雄表示，已展開調查，三周內可提出報告。

黃國昌質詢表示，華映裁員2,500人，中國的華映科技2010年在深交所公告，台灣的華映保證中國的華映收益10%，等於拿台灣公司辛勤工作的錢，去承諾中國的華映科技保證獲利10%。

但台灣的華映說明，認為承諾事項對公司財報、營運沒有重大影響，這說法金管會同意嗎？

金管會證期局長王詠心表示，台灣的華映對中國的華映科技承諾，2017年證交所已要求華映說明，黃國昌表示，很誇張，人家深交所2010年已揭露，拿台灣投資人去確保中國公司的獲利，台灣證交所到2017年才要求說明。

顧立雄表示，已要求證交所針對華映承諾內容及影響，要求公司作完整說明跟報告。

黃國昌表示，這涉及證交法第20條有隱匿情事，那些人要移送？顧立雄表示，會儘速查明事實，依法處理。

黃國昌表示，大陸那邊都具體說明了，華映卻說沒有重大影響，搞到人家來追債。顧立雄回應，雙方仍進行訴訟中，華映說遭求償可能性不高，金管會會進一步了解，包括有無喪失對華映科技控制力、揭露是否充足等，都是金管會調查範圍內。

顧立雄允諾，金管會將在三周內提出相關調查報告。