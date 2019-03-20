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台翰去年每股賺1.28元 擬配息0.8元

2019-03-20 10:34經濟日報 記者吳凱中╱即時報導

塑膠射出大廠台翰（1336）去年受惠東南亞佈局有成，帶動全年稅後淨利年增5.6%，每股盈餘（EPS）達1.28元，台翰同時通過2018年股利政策，擬配發每股現金股利0.8元。

台翰去年全年合併營收為27.88億元，稅後淨利為1.07億元，受惠於東南亞廠區整體接單表現穩定增溫，以及菲律賓廠擴廠的效益顯現下，分別較前一年度提升22.1%、5.6%，惟股本膨脹18.8%，使得2018年每股盈餘僅達1.28元。

台翰表示，受惠於全球多功能事務機、印表機客戶成長策略及在地化生產之需求，台翰於東南亞生產基地越南、菲律賓訂單需求表現穩步提升，加上菲律賓新廠自去年5月起逐步貢獻營收，帶動菲律賓地區營收年增29.4％，整體東南亞地區營收比重明顯繳出由72.5％提升至74.8％的成績。

台翰亦持續針對東南亞廠區導入新產線建置及自動化設備，可望隨著主要客戶為滿足消費者多元列印、機身設計時尚等需求而推陳出新，創造旗下模具、塑膠射出等產品之產能稼動率保持高峰運作，並精進公司整體獲利能力表現。

台翰指出，由於菲律賓新廠擴建初期產生成本及費用的增加，使得整體毛利率較前一年度微幅降低至15.4％，但集團在生產效能提升及產能配置調整的策略奏效下，稅後淨利有較前一年度成長5.6％的表現，惟台翰第一次可轉換公司債已於去年全數轉換完畢，股本比較基期不同致使每股盈餘有較前一年度減少，若以相同股本計算，則有持平的表現。

台翰考量公司財務體質健全且資本公積充沛，擬配發每股現金股利0.8元，現金配發率達62.5%，以期將整體營運成果與全體股東共享，依19日收盤價格15.05元計算，現金殖利率達5.32%。

東南亞菲律賓營收
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