悠克國際 21日變更交易且採分盤交易

2019-03-20 08:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



台灣證交所表示，悠克國際因有證交所營業細則第50條第1項第1款及第14款情事，其上市有價證券停止在證券集中交易市場買賣在案。

因該公司已分別於2019年1月31日及3月19日補行公告申報2018年第2季及第3季合併財務報告，應恢復其有價證券買賣。

但證交所表示，悠克國際有淨值低於股本十分之三及會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性的核閱報告等情事，因此公告自3月21日起，對其有價證券列為變更交易方法且採行分盤集合競價交易方式。