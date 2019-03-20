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獨／欣銓併全智科驚傳內線交易 檢調大約談

今日台股盤前重點掃描

2019-03-20 07:31經濟日報 記者徐睦鈞╱即時報導

一、美股因美中貿易談判隱憂回吐漲幅 費半受輝達激勵大漲

美國股市午後回吐漲幅，有報導說有些美國官員認為中國在部分貿易承諾上有所退縮。標普500指數盤中自去年10月以來首次升破2,850點，收盤微跌0.37點，報2832.57點。道瓊工業平均指數跌0.1%，報25887.38點。那斯達克綜合指數上漲0.1%，報7723.946點。

二、欣銓併全智科驚傳內線交易 檢調大約談

IC測試大廠欣銓併購全智科驚傳內線交易案。調查局台北市調查處發現，欣銓以溢價方式併購全智科，全智科內部人涉嫌在重大訊息公告前，事先集資買進全智科股票，待利多消息釋出再出脫賺取價差，不法獲利估計近千萬元，涉及內線交易罪。

三、逐筆交易 大戶當沖快來練兵

逐筆交易擬真平台將於3月25日盤後上線，投資人除可提前體驗撮合速度較快、三種新增委託下單方式的新制外，臺灣證券交易所更祭出千萬元獎勵投資人多加參與。

四、投信連七買 鎖定高殖利率

台股本波看回不回，近日順利攻上年線、10,500點等重要關卡，押對行情的內資開始逢高賣股，或換股操作，法人作帳指標的投信在集中市場連七買，改為敲進面板雙虎、中信金、統一等低基期、高殖利率股。

五、合庫金去年財報 兩大驚喜

合庫金控持續看好今年房市與股市表現，在房市景氣部分，雖然多空因素兼具，但在自住買盤支撐下，房市將呈「價穩量增」格局；展望今年台股走勢，受惠於美中貿易戰和緩，以及美國聯準會暫緩升息，全球股市齊漲，台股殖利率也將有不錯表現，今年最多還有30億元的加碼空間，將挑選高股息績優股、參與配息。

六、環球晶 去年賺三股本

矽晶圓大廠環球晶圓（6488）去年受惠矽晶圓出貨價量齊揚，去年第4季每股純益8.52元、全年賺進逾三個股本入袋，EPS達31.18元，單季及全年獲利同步改寫新猷；董事會決議去年盈餘每股配息25元，以昨天收盤價308.5元計算，現金殖利率8.1%。

七、聯茂、欣興 多頭指標

台股昨（19）日震盪整理，指數力守10,500點大關；觀察目前盤面，聯茂（6213）、欣興、儒鴻、智邦等已站穩所有短中長期均線之上，在短線盤勢多空交戰之際，這些具備技術面優勢強勢股，將是多頭續攻指標。

台股。聯合報系資料照
台股。聯合報系資料照
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