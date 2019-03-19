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飛捷去年EPS 5.6元 擬配發每股現金股利5元

2019-03-19 21:39經濟日報 記者蕭君暉╱即時報導

飛捷今（19）日公布2018年合併營收65.69億元，年增0.07%，受零組件漲價拖累，毛利率29.32%、營益率13.8%雙創新低。但在業外轉盈挹注下，2018稅後純益8.01億元，年增8.54%，每股純益（EPS）5.6元，優於2017年的5.06元。

飛捷今天董事會通過股利分派案，擬配發每股現金股利5元，盈餘配發率約89.29%，為近五年高點。公司將於6月12日召開股東常會，補選1席獨董。

飛捷受步入專案空窗期，加上客戶需求轉弱，2018年第4季營收降至11.52億元，季減25.73%、年減32.72%，為近四年低點。但因為零組件漲價趨緩，毛利率回升至31.56%，為近兩年高點，但因營收規模縮小，營益率仍降至11.61%新低。

飛捷2018年第4季稅後純益1.36億元，季減22.49%、年減26.72%，降至一年半低點，EPS為0.95元，低於2018年第3季1.23元，及2017年同期1.29元。主要是本業營運進入淡季。

展望2019年，飛捷表示，上半年仍以美國市況最明朗，台灣亦有專案出貨需求，歐洲則因觀望脫歐，需求持續趨弱。今年較看好KIOSK、行動POS產品需求成長，前者今年營收占比可望提升，後者在各領域應用需求日益廣泛，需求成長可期。

法人預估，飛捷2019年營收將成長5%至10%，受惠KIOSK、行動POS單價高、毛利率高，有助優化產品結構，配合控管營業費用、零組件成本下降、匯率相對有利，看好今年獲利成長，仍可望高於營收成長幅度。

飛捷營收
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