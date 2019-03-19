萬泰科2019年獲利 再戰新高

2019-03-19 21:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ╱即時報導



萬泰科董事長張銘烈。記者蕭君暉/攝影 分享 facebook

萬泰科近期受惠銅價大漲，將有業外收益入帳，在本業上，台灣、越南與泰國三地產能供不應求，法人預估，該公司2018年每股純益（EPS）落在1.2至1.4元，較2017年的0.92元大幅成長，按照過去慣例，配息上看0.9至1元水準。

展望2019年，萬泰科董事長張銘烈表示，受惠中美貿易戰的延宕，台灣、越南與泰國廠的產能均滿載，大陸廠產能持平，大陸廠主要供應大陸內需市場，預期2019年業績，將會大幅成長。法人預估，萬泰科今年EPS挑戰2元以上。

至於業外收益方面，近期銅價大漲，2019年以來已飆漲12%，萬泰科表示，該公司使用的銅線是採浮動報價，銅價上漲，對萬泰科來說，將擁有業外收益，預期效益將會顯現在第1季底至第2季之間。

萬泰科目前四個生產基地，其中台灣廠主要生產網通線材產品，包含CMP、CMR產品。泰、越兩廠，主要生產汽機車線及電子線，客戶為當地汽機車組裝廠及家電廠。大陸東莞廠主要為消費性電子、醫療及家電用線，由於全球化布局，讓萬泰科成為中美貿易戰下的受惠者。

萬泰科2019年前兩月合併營收為7.89億元，年成長3.92%，今年在產品組合轉佳，產能供不應求之下，獲利可望年增50%，法人估，今年EPS挑戰2元，再創新高。

張銘烈說，該公司也持續優化產品組合，開發毛利較高的新產品，例如直埋線與Cat8等，毛利率達40%以上，新品占營收比重不高，但是對提升獲利幫助很大，希望2019年高階新品占營收比重可達10%。

萬泰科目前營收占比，美國市場已由之前的22%，提升到31%，泰國占31%至32%，香港占15%，至於大陸廠因為是出貨本地與東南亞市場，因此，不受中美貿易戰的影響。若是以產品來看，目前網路線占31%，電子線占27%，汽車機線占9%。