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女神出軌有內情？ 指控老公恐怖行徑「不是人」

銀行也可以買！首檔ETF連結基金准募

2019-03-19 20:47經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

台灣投資人交易ETF，多半透過次級市場買賣，雖然銀行也提供申贖管道，但實際運作還是委託券商下單，導致交易價格常與看到的股價不一致。為便利投資人自銀行申贖，主管機關開放投信發行「ETF連結基金」，並已核准首家申請的元大投信准募。

金管會公告，今（19）日核准募集元大投信申請的台股ETF連結基金，包括元大台灣50（0050）、元大高股息及元大富櫃50連結基金，三支基金可自核准日起半年內做募集，各基金至少須募足最低發行總面額1.5億元。

「連結基金」指的是透過持有90％以上的原基金，達到與原基金報酬相似的報酬率，和ETF比較，連結基金每天申贖為一個淨值，交易同一般共同基金，投資人看到淨值多少、實際買賣就是多少，可貼近理想的交易價格。

此外，原有透過銀行定期定額ETF，作業需透過調節帳戶，過程相當繁瑣，在ETF連結基金問市後，相關問題也有解套。

元大投信分析，ETF在台灣因長期於交易所掛牌交易，使得ETF投資人偏向股票族。未來ETF連結基金正式上路，ETF基金化將讓原在券商交易的ETF，回歸一般共同基金定位，也有利銀行、投信、基金平台上架銷售，創造財富管理新契機。

元大此次獲得核准後，預計5月做募集，最快年中可自銀行申購連結基金，屆時投資人布局ETF，將不限於台股。

ETF元大投信台股
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