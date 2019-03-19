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東聯每股擬派股息1.75元 現金殖利率達6.9%

2019-03-19 18:04經濟日報 記者曾仁凱╱即時報導

東聯（1710）股利政策今（19）日出爐，每股擬派發現金股息1.75元，維持與去年相同的高水準，按東聯今天收盤股價25.3元換算，現金殖利率達6.9%。

東聯去年前三季稅後純益16.35億元，年增11.9%，換算每股稅後純益1.88元。不過去年第4季，東聯的主力產品EG（乙二醇）價格跟隨國際油價暴跌而殺落歷史低檔區，東聯去年第4季獲利恐難逃縮水命運。

東聯國際油價
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