東聯每股擬派股息1.75元 現金殖利率達6.9%

相關新聞
美林論壇聚焦5G 台揚領軍網通股成亮點2019-03-19 12:57
凱基投資論壇 6大科技產業有亮點2019-03-19 14:28
新鉅科「列警示股」股價3天跌2成2019-03-19 14:28
中國全面調查水泥價格 兩岸水泥股剉咧等2019-03-19 10:02
清惠股票今起變更交易方法 採行分盤交易2019-03-19 08:34
外資追捧 台股拚萬一行情2019-03-19 00:16
外資狂敲 台積、大立光強漲2019-03-18 23:56
美林調高國巨評價 目標價升至331元2019-03-18 23:49
威盛、聯詠 短多點火2019-03-18 23:17
集保e存摺 登入App抽大獎2019-03-18 23:17
證交所 推兩檔盤中指數2019-03-18 23:17
券商內控宣導 北中南開跑2019-03-18 23:17
元大MSCI A股ETF 擁題材2019-03-18 23:17
就市論勢／5G、多鏡頭族群 吸睛2019-03-18 23:15
美國科技股走強 法人：後續軟優於硬2019-03-18 17:40
台股收漲73.46點創半年新高 三大法人買超72.38億2019-03-18 15:03
台股續創波段高 攻上10500點大關2019-03-18 14:21
年報 股利 獲利展望 董事會行情大串燒 誰最旺？2019-03-15 15:17
被動元件蟄伏中 Q3旺季或可走出低潮2019-03-15 15:14
中國政策牛肉大餐 台灣哪些概念股吃得到？2019-03-15 13:41
低基期績優股 可守可攻2019-03-15 11:00
搶先卡位季底行情 電子股營收仍有驚奇2019-03-15 09:10
漏夜排隊人潮盛況不復見 非蘋陣營大逆襲2019-03-15 09:07
川普、習近平都做多 謝金河：選股不選市2019-03-14 14:56
就市論勢／雲端運算、車電 放閃2019-03-14 00:04
避開股市震盪 高配息債券基金專家教你怎麼做2019-03-13 13:18
書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)2018-07-16 15:33
書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)2018-07-16 12:48
熱門文章
美林調高國巨評價 目標價升至331元2019-03-18 23:49
茂迪去年虧損創歷史新高 每股虧12.61元2019-03-18 19:50
高通報捷 GIS接單看旺2019-03-18 23:12
外資追捧 台股拚萬一行情2019-03-19 00:16
合庫金去年淨賺160.02億元 歷史新高2019-03-19 14:34
外資狂敲 台積、大立光強漲2019-03-18 23:56
威盛、聯詠 短多點火2019-03-18 23:17
中國全面調查水泥價格 兩岸水泥股剉咧等2019-03-19 10:02
中磊配息2.5元 拚三成長2019-03-18 23:10
啟碁、智邦強勢 四檔俏2019-03-18 23:23
蘋果新品亮相 供應鏈驚喜2019-03-19 14:28
勤美 去年每股估賺5元2019-03-18 23:15
元大MSCI A股ETF 擁題材2019-03-18 23:17
新iPad問世 觸控雙雄打上蘋果光、TPK強攻漲停2019-03-19 12:27
雙鴻盤中股價急拉近8％ 散熱族群齊揚2019-03-19 12:00
禾聯碩去年EPS 12.13元創新高 擬配息9元、殖利率7.5%2019-03-18 20:38
南紡增資15億 擴大賣場2019-03-18 23:14
就市論勢／5G、多鏡頭族群 吸睛2019-03-18 23:15
十年磨一劍 勤美翻轉草悟道2019-03-18 23:15
今日台股盤前重點掃描2019-03-19 07:21
台灣之星拚5G 諾基亞助陣2019-03-18 23:13
金融股力守 台股小跌0.38點收10,5122019-03-19 13:51
亞太電、台肥 合攻智慧養殖2019-03-18 23:13
新鉅科「列警示股」股價3天跌2成2019-03-19 14:28
比特幣重回4,000美元 挖礦概念股反彈2019-03-19 11:18
凱美再出手加碼買同欣電 累積持股已近一成2019-03-18 19:56
網家 去年每股虧8.49元2019-03-18 23:13
美林論壇聚焦5G 台揚領軍網通股成亮點2019-03-19 12:57
微星 今年出貨拚增10%2019-03-18 23:12
COF基板缺料 頎邦易華電股價衝高2019-03-19 11:46
億光專利戰 在澳洲勝日亞化2019-03-18 23:12
明安將獲追單 Q2營運衝2019-03-18 23:15
禾聯碩犀利 配息9元2019-03-18 23:13
威剛董事會通過 每股擬配息0.2元2019-03-18 20:40
友訊轉盈 EPS 0.16元2019-03-18 23:10
東元精電瘦身 現金減資30%2019-03-18 23:13
蘋果閃電推出兩款iPad新品 觸控雙雄吃補2019-03-19 12:31
新鉅科遭警示 三天股價跌二成2019-03-19 12:06
金融股挺身而出 指數10500點激戰2019-03-19 11:45
奇鋐今年營收、獲利表現 拚雙成長2019-03-19 10:38
留言