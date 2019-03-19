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中租-KY去年EPS10.37元 賺逾一個股本

2019-03-19 16:01經濟日報 記者李娟萍╱即時報導

中租-KY（5871）今（19）日舉行法人說明會，該公司2018年自結合併營收505億元，年成長22%，自結合併稅後獲利134億元，年增38%，每股盈餘（EPS）10.37元，賺逾一個股本。

法人關心2019年業務展望，董事長陳鳳龍回應，今年公司整體仍將維持雙位數業務成長，台灣地區預估成長10%，中國大陸及東協地區預估成長20%。

該公司指出，2018年營收年增22%，主要是整體應收款淨額及手續費收入，因新增業績增加而成長，分地區別來看，台灣地區、中國大陸地區及東協地區全年營收分別較去年成長13%、29%及32%，營運動能持續。

主要營運地區應收款淨額成長超越公司預期，去年中國大陸地區應收款淨額成長32%，東協地區成長22%，越南及馬來西亞地區為此一地區的主要成長動能。

2018年中租控股合併獲利較2017年同期成長38%，除了合併營收成長22%及費用控制合宜外，同時受惠於持續提升的資產品質對獲利挹注。

2018年台灣地區延滯率由第1季3.5%降至第4季2.8%，中國大陸地區由第1季3.2%降至第4季2.1%，致整體信用減損提列金額較去年同期減少，推升獲利成長。

中國大陸地區因資產品質提升，2018年獲利占比由去年37%提高至40%，台灣地區略降為50%，東協地區獲利占整體近5%。

營收東協
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