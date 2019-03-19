台股量縮小跌 權證市場觀望濃

2019-03-19 14:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 周克威 ╱即時報導



台股今（19）日在美股、亞股震盪，台積電（2330）、國巨等指標股熄火中，行情壓回，終場指數小跌0.38點、以10,512.32點收市；隨現貨市場指數走弱，投資人以權證進場試單，交投最熱絡的權證，為連結神盾的神盾元大88購02（702238）最受市場青睞。

台股昨日指數突破年線後，進行量縮盤整的走勢，今日早盤開盤之後，指數一度回測，但在逢低買盤強勁下，1點過後，指數翻紅，尾盤縮有賣壓，但終場收盤維持在平盤附近小跌0.38點。

權證市場方面，隨現貨市場反彈，投資人改以權證試單中，整體權證市場成交金額縮小為25.75億元，占大盤比重為1.65%。

從市場多空角度觀察，今日整體市場認購權證成交金額為23億元，認售權證成交金額為2.74億元，認購權證成交金額占總成交金額89.32%；認購、認售比值為8.36倍，顯示市場投資人仍相對偏多。

而從市場前十大成交金額的認購、認售權證，與其所連結的標的來看，其中認購排名第一的是，連結神盾的神盾元大88購02，成交金額為987萬元；認售排名第一的是，連結加權指數的台股指統一86售04（03673P），成交金額為482萬元。

其中，值得注意的是，在農曆年後，隨國際熱錢持續回流、大盤反彈重返萬點，昨日進一步登上年線，在波段漲多後，許多買盤改以認購權證作多題材股，例如法人看好今年業績前景的台積電、神盾、大成鋼等個股，不過，也隨著指數反彈，指數居高思危心態轉濃，量能萎縮顯示市場對後市仍呈多空分歧的看法。