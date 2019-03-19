經濟解析／陸擴大採購美半導體產品 恐排擠台灣IC設計

2019-03-19 11:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



美中貿易談判傳出中國大陸承諾擴大對美採購商品，不僅是美國半導體業者反對，一旦美中協議簽訂，對台灣半導體產業來說將不是個好消息，恐將產生明顯的排擠效應，台經院研究員暨產業顧問劉佩真認為，由於台灣晶圓代工競爭力強，預估對台積電（2330）的影響不大，主要受衝擊的恐將會是IC設計，另外，封測可能也會受到影響。

外電報導指出，美中貿易談判中，中國將對美採購逾1兆美元的產品，但是美國半導體業者則是要求不要納入中國擴大採購的項目中；劉佩真今（19）日指出，中國擴大採購，對美國政府來說是有效拓展全球最大半導體供應版圖及縮減貿易赤字的方法，可以快速的交出成績單。

她表示，美國半導體業者的擔心主要是在於中國政府可能會有一些採購的附加條件，對業者來說，當然是希望可以全球布局，而不是受限於政府政策，且中方也不會輕易的採購卻沒有任何的要求。

劉佩真指出，中國對美國的逆差去年擴大到4,200億美元，要縮減逆差，單靠農產品是不夠的，半導體成為重要的選項，以1985年美日貿易戰來看，當時也是靠半導體，日本擴大採購美國半導體來縮減逆差。

她認為，過對中國來說，擴大採購美國半導體產品可以縮減逆差，但也可能對發展中的中國半導體產業造成壓力，因此不可能只是單方面採購，而是會有一些限制來降低對本國業者的影響，不希望壓抑處在黃金發展期的半導體產業。

劉佩真分析，美中擴大採購的協議如果達成，且納進半導體，將產生明顯的排擠效果，尤其是韓國及台灣的半導體業者，所受的影響會最大；她說，美國半導體市占率達44%，為全球最大，增加採購，將再推升市占率往上增加；半導體市占第二大是韓國，市占率達18%，主要以記憶體居多，未來中國採購可能轉向美光，將造成韓國市占率減少。

台灣半導體市占居全球第三大，市占率15%，預估也將會受到中國採購美國半導體的排擠，尤其以IC設計所受的影響較大，至於晶圓代工，台積電競爭優勢強影響將相當微小，另外，記憶體部分，台廠市占本來就低，影響也不大，封測可能也會有影響；劉佩真認為，後續仍要觀察美中採購協議的細節及要件。