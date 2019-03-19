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清惠股票今起變更交易方法 採行分盤交易

2019-03-19 08:34經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導

圖為清惠光電股份有限公司傳出積欠上百名員工薪資，清惠光電員工自組自救會，日前到新...
圖為清惠光電股份有限公司傳出積欠上百名員工薪資，清惠光電員工自組自救會，日前到新竹縣議會陳情抗議。聯合報系資料照／記者陳斯穎攝影
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台灣證券交易所表示，清惠光電（5259）發生存款不足的金融機構退票情事，核有證交所營業細則第49條第1項第9款及第49條之2第1項第3款規定情事，自今（19）日起，將其上市有價證券併案列為變更交易方法且採行分盤集合競價交易方式。

證交所光電
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