今日台股盤前重點掃描

2019-03-19 07:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 徐睦鈞 ╱即時報導



一、鴻海在美宣布 威州廠明年底開始生產

鴻海周一在美國宣布，計劃今年夏天在威斯康辛州展開生產設施的興建工程，預訂明年年底開始生產面板。CNN和當地《Milwaukee Journal Sentinel》報導，這座第六代的面板廠將於明年第4季開始生產。

二、企業投資大爆發 台郡、榮成加碼台灣

企業投資台灣動起來。蘋果軟板供應商台郡位於高雄的第五代行動通訊（5G）新基地昨（18）日動土，總投資額達105億元；工紙大廠榮成也宣布，因應美中貿易戰與客戶需求，預計三年在台投資70億元。

三、外資追捧 台股拚萬一行情

台股在外資主、被動資金回流簇擁下，昨（18）日開高收高，一舉攻克年線大關，並攀上今年以來新高點。市場專家分析，若本周行情站穩10,500點關卡，後市將接續上演「萬一行情」（挑戰11,000點）。

四、外資狂敲 台積、大立光強漲

台股昨（18）由蘋概三王台積電、大立光和鴻海領軍攻高，其中，台積電、大立光本周都將出席美林論壇，股價提前表態，增添論壇的利多想像。外資預估，台積電、大立光都將釋出偏多展望，尤以大立光第2季營收可望大增二到四成，最受矚目。

五、兩款新蘋板 帶旺供應鏈

即將在下周發表新串流服務的蘋果公司，18日意外發表兩款iPad產品，分別為新款iPad Air以及更新版的iPad Mini。法人看好，蘋果兩款新平板問世後，有助GIS、TPK、仁寶等供應鏈後續出貨動能增溫。

六、儒鴻看今年 燕子不會跑掉

織布成衣大廠儒鴻董事長洪鎮海昨（18）日談今年公司展望，強調「今年燕子（景氣）不會跑掉」，成長動能主要來自新客戶，尤其是布料，新客戶已陸續在下單，預期平均單價（ASP）也會向上。他表示，今年公司各季表現為「第2季邁大步、第3季小步、第4季最大步」。

七、面板驅動IC 關鍵材料大缺貨

面板驅動IC關鍵材料薄膜覆晶封裝基板（COF）大缺貨，COF指標廠易華電董事長黃嘉能（18）日表示，目前COF供不應求，缺貨情況不亞於去年的被動元件，該公司將在下季漲價，幅度達8%至15%。