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東台去年賺1.23元 擬配發0.3元股息

2019-03-18 19:47經濟日報 記者宋健生╱即時報導

工具機大廠東台集團（4526）董事會今（18）日通過去年度合併財報暨盈餘分配案，去年每股稅後純益1.23元、轉虧為盈，擬配發0.3元現金股利，6月6日召開股東常會，以今天收盤價18.6元計算，現金殖利率1.61%。

東台去年合併營收突破百億大關、達116.25億元，合併營業毛利27.15億元，稅前淨利4.77億元，歸屬母公司稅後純益3.12億元，每股稅後純益1.23元；東台2017年每股稅後虧損0.93元。

東台今年創立50周年，董事長嚴瑞雄表示，集團今年將積極參展，光是上半年就有上海中國機床廠、台北國際工具機展等六場國際展會，可望為營運挹注強勁成長動能。東台今年前二月合併營收16.69億元、年增26%。

東台稍早在台北國際工具機展會場，與光陽工業共同發表全台首條「機車關鍵零組件智慧生產線」，預計10月上線投產，光陽也規劃以每年二條產線的速度，陸續完成換裝升級。

因應工業4.0與智慧製造趨勢，經濟部工業局全力推動「智慧機械領航計畫」，其中機車零組件智慧生產線由東台與光陽合作規劃，隨著新的智慧產線完成建置，也象徵台灣機車產業將進入新的里程碑。

工具機光陽
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