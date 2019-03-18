沅聖 擬配發13.1元現金股利

2019-03-18 19:14 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ╱即時報導



沅聖今（18）日公告，擬配發13.1元現金股利，並將在2019年6月6日舉行股東會，該公司並通過將斥資6,515萬元，購買研發設備，以強化該公司在智慧家庭產品的競爭力。

沅聖是樺漢旗下智能家居裝置業者，2018年因美國大客戶為電商巨擘亞馬遜（Amazon）併購，藉此躍居亞馬遜合格供應商，除了供貨亞馬遜智能家居設備之外，亦瞄準其智能物流解決方案，進軍物流櫃、物流棧板商機，法人預期，該公司2019年業績可望開花結果。

沅聖2018年上半年稅後純益2億元，較2017年同期相比，近倍增，2018年上半年每股稅後純益（EPS）為6.68元。

沅聖之前指出，該公司前期發展主攻資料收集器，近年轉攻智能居家設備市場，包括門鈴、門鎖、對講機與Hub，在美國主要客戶訂單放量成長之下，業績起飛。2018年亞馬遜併購該客戶，使沅聖一舉躋身亞馬遜的合格供應商之林，業績成長也有加速之勢。

沅聖指出，接下來將鎖定亞馬遜的智能物流設備市場進軍。沅聖在智能物流的產品線中，已有PDA與智能物流櫃，2019年將跨入智能物流棧板，2018年底已開始試做，而亞馬遜則是目標客戶之一。預期2019年在客戶結構轉趨分散之後，將進入上市櫃IPO申請流程。