美國科技股走強 法人：後續軟優於硬

2019-03-18 17:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡靜紋 ╱即時報導



法人表示，投資人可多留意美股基金投資契機。。 路透 分享 facebook 受到美國科技股大漲以及聯準會鴿派立場推升市場樂觀情緒影響，投信法人表示，美國經濟基本面無虞，加上低利率政策下資金寬鬆有利支撐美股上漲，企業營運基本面佳、擁有創新模式的相關美國企業股價仍將維持長期走升趨勢，投資人可多留意美股基金投資契機。

群益投信表示，聯準會(Fed)主席鮑威爾日前接受媒體採訪時表示，不急於再次調整利率水準，並認為當前利率水準適當且大致中性，鴿派立場推升市場樂觀情緒。經濟數據方面，美國1月份零售銷售月增0.2%、年成長2.3%，較去年12月數據大幅反彈，顯示消費者仍有能力支撐經濟增長，對美股同屬利多。美國的基本面仍表現亮眼，而且本益比仍不高，顯示基本面仍支撐美國股市，整體而言，由於大型龍頭企業具備創新的特質與營運相對穩健的特性，因此仍是未來市場聚焦的主流。

第一金全球AI FinTech金融科技基金經理人唐祖蔭表示，市場看好美中貿易協商朝正向發展，帶動資金重回全球股市，讓去年第4季遭到摜壓的科技類股一吐怨氣，今年來強勢反彈。不過，由於終端消費需求欠佳，科技類股表現有明顯差異，以軟體、服務的股價動能，遠高於半導體和硬體設備。

唐祖蔭指出，從美國共同基金與避險基金主要持股顯示，經理人共同作多的股票仍舊以高成長和軟體股為重心，吸引力來自基本面。根據Bloomberg資料統計，以平台和訂閱模式為主的軟體與服務業，未來12個月每股盈餘成長率約26.2%，勝過硬體與半導體，為股價提供續航動能。

唐祖蔭認為，雖然科技類股短線漲多，但軟體和服務等次產業營運成長性仍高，值得投資人留意。空手投資人可採取定期定額方式，並搭配買黑不買紅的策略，單筆逢回加碼因應。