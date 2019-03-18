元月效應延燒 2月基金規模史上第四大

2019-03-18 13:31 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李娟萍 ╱即時報導



2019年來，全球金融市場春暖花開，資金重回風險性資產懷抱，帶動投信基金規模持續增長，2月達2兆9382億元，單月規模排名史上第四大。

法人指出，進入3月，川習會未如期登場，加上市場累計漲多，陷入震盪整理，惟對後市審慎樂觀看待，擔心短期風險的投資人，不妨均衡布局收益型與趨勢成長型基金，降低波動度。

根據投信投顧公會資料統計，截至2019年2月底為止，投信整體基金規模達2兆9382億元，較1月成長5.95%。若按類型區分，共有4大類增長逾百億元，分別是跨國指數股票型、國內貨幣市場型、跨國一般債券型與跨國股票型基金，各增加654、360、314與159億元。

第一金投信指出，2月規模持續成長主要原因有三：一是大型機構法人資金持續轉進債券ETF或目標到期債基金；二是美中貿易透露和解的可能，令元月效應延續，資金回流股市；三是美國聯準會傾向暫緩升息、提前結束縮表，利率風險掃除，信用債市再度吸睛。

第一金全球大四喜收益組合基金經理人呂彥慧表示，歷經1、2月的持續反彈後，股市已大幅收復去年第4季的回檔空間，後續能否進一步向上突破壓力區，必須有較大的利多題材激勵。

就基本面而言，上半年經濟仍面臨打底考驗，加上傳統淡季因素，市場期望不高。但是，若美中貿易能有明確的好消息傳出，景氣衰退壓力釋放，有助多頭重燃動能。其次，聯準會態度偏鴿，引導10年期美債殖利率走平，資金流向信用債市場。

因此，呂彥慧認為，投資人不必過度偏空看待，建議可均衡配置收益型與趨勢成長型基金，前者如：高股息、REITs、高收益債等；後者如：AI人工智慧、機器人、FinTech、精準醫療等。透過收益資產的配息，創造源源不絕的現金流，降低資產組合波動度，同時，又能掌握股市中長期的多頭機會。