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何處沾染紅塵：林清玄的報導文學和電影因緣

證交所結盟日韓交易所 共創三贏

2019-03-18 12:54經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導

繼台灣、日本及韓國交易所於2018年3月15日簽署三方合作備忘錄後，台灣證交所率先邀請日韓交易所最高首長來台展開互訪行程。證交所許璋瑤董事長、日本交易所清田瞭（Akira Kiyota）執行長及韓國交易所鄭智元（JiwonJung）董事長三巨頭上周三（13日）齊聚一堂，決議未來將致力從市場共同行銷，並且以ESG（Environmental, Social and Governance）為主軸，進行人員交流及技術分享等二大面向深入合作，共同提升台日韓三個交易所國際能見度，為市場創造更高的價值。

此外，在台日韓工作會議中，由三邊交易所工作層級細部協商，以期鞏固實質合作內容。台日合作自2016年雙方完成商品互掛，TOPIX、NIKKEI225等七檔日本指數ETF於台灣掛牌，台灣加權股價指數期貨（TAIEX Futures）亦於大阪交易所掛牌。為吸引更多日資投入台灣，台灣證交所自2015年首次以交易所身分參加日本交易所每年舉行的投資人博覽會IR Festa後，今（2019）年更是第四度參與，向當地散戶行銷台股。除此之外，每年定期與機構投資人會談，多年深耕市場，日本占整體外資比重從2013年底的1.36%增加至2018年底的3.2%，成長幅度高達135%。

台韓合作繼2015年12月11日簽署第二號合作備忘錄後，2016年以雙方標竿指數TAIEX及KOSPI 200為標的ETF掛牌；緊接著2017年共同編製台韓資訊科技指數（IT Premier Index,ITP），以高科技產業共同推廣兩市場，2018年6月11日同時於兩市場掛牌ETF，2018年10月更行銷至歐洲，授權於泛歐交易所（Euronext）發行ETN，為兩交易所合作再創新局。台韓雙方市場共同行銷，於台北舉行「韓國資本市場投資說明會」，證交所亦派專家赴首爾參加Global ETPConference，行銷台灣資本市場。

面對全球資本市場激烈的競合，證交所透過積極的「國際連結」策略，與區域內交易所建立緊密的合作關係。除與日本及韓國外，證交所響應政府「新南向政策」，積極與馬來西亞、越南、泰國及印尼等交易所合作。3月下旬有印尼證交所及越南證管會訪台專業交流行程，4月將赴新加坡參加亞洲暨大洋洲交易所聯合會（Asian and Oceanian Stock Exchanges Federation, AOSEF）年會，希望在交易所國際會議的平台上，尋求更多合作。

台日韓三方首長合影，中為台灣證交所董事長許璋瑤，左為韓國交易所董事長鄭智元，右為...
台日韓三方首長合影，中為台灣證交所董事長許璋瑤，左為韓國交易所董事長鄭智元，右為日本交易所執行長清田瞭。（照片提供／台灣證交所）
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證交所韓國資本市場
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