蘋概三王各擁題材 台積電股價飆近5個月高點

2019-03-18 12:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



美系外資提出10大理由調高蘋果財測及目標價，蘋概雙王台積電(2330)、股王大立光也同步獲得調升，法人認為，蘋概股利空不跌，甚至連弱勢股都止穩，不宜偏空操作，蘋概三王今(18)日各擁題材，推升股價表現，台積電飆上近5個月波段高，大立光持續上攻，鴻海盤中挑戰月線。

蘋概三王今日盤盤面上多頭領攻指標，5G題材也推升相關族群的上漲攻勢，推升大盤指數往上攻，以今日盤中高點價位計算，台積電、大立光、鴻海3家公司單日市值合計增加669.73億元。

法人指出，蘋果今年的銷量仍是保守看待，但2020年可望因5G手機的推出，帶動換機潮，以蘋概股來看，光學股將受惠於今年多鏡頭趨勢，除了蘋果今年新iPhone可望推出三鏡頭之外，還有非蘋陣營的題材，是吸引買盤進場的重要因素。

外資則是翻多看待蘋果供應鏈，認為蘋果今年下半年的3款新iPhone中，將有2款OLED版機款及1款LCD版機款，但是機構件則是跟去年類似，預期今年鏡頭數增加外，處理器升級成A13。

外資點名看好的蘋果供應鏈首推台積電及大立光，認為台積電先進製程領先具有優勢，在光學鏡頭股則是看好大立光將受惠；台積電今日開高走高，早盤以239.5元開出，一度拉升至240.5元，市值增加388.95億元，盤中漲幅0.62%，創近5個月波段高價。