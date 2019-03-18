MOSFET傳下季跌價 相關個股全面下跌

2019-03-18 12:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瑞益 ╱即時報導



金氧化場效電晶體（MOSFET）去年下半年以來，在缺貨概念股中，維持相對較強的價格表現，不過，近日市場也傳出，第二季MOSFET報價也將出現明顯下跌，消息傳出後，今日盤中，相關個股包括大中（6435）、杰力（5299）、尼克森（3317）及富鼎（8261）出現全面下跌表現。

對於目前市況，MOSFET廠業者表示，確實去年底以來，MOSFET價格雖然仍沒有明顯下跌，不過，業者在接單上，已明顯感受到二大因素影響市況，其一是美中貿易確實讓下游的訂單出現縮手，先前供不應求的態勢明顯減緩，第二個原因是，英特爾中央處理器缺貨的問題，遲遲未能解決，也確實已明顯影響相關產品出貨，由於過去一、二年間，歐美日的MOSFET廠，轉進車用等高階市場，而目前台廠則是以傳統PC相關為大宗，因此，英特爾中央處理器缺貨的問題對台廠影響也相對較明顯。

今日台股指數維持小漲表現，不過，去年下半年以來，台股電子零件組因下游需求減緩，不少零組件報價均出現修正，而MOSFET則因供需相對平穩，價格去年下半年以來就維持平穩，不過，近日傳出在下游需求減緩、同時，大陸廠新產能也開出之下，原本的供需秩序逐漸混亂，市場傳出第二季MOSFET報價將出現下跌，最深看跌二成。

受到產業面利空消息影響，二大MOSFET高價指標股今日盤中跌勢明顯，其中，大中及杰力盤中均一度下跌逾4%，大中股價盤中最低來到117.5元，股價寫下波段新低，也是今年1月中旬以來股價新低。另外，杰力今日盤中股價最低來到103元，相當逼近前波低點102.5元，短線也有力守百元關卡的壓力。