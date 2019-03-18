勤美集團120億「勤美之森」開發案動工

2019-03-18 11:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ╱即時報導



勤美集團規劃多年的「勤美之森」開發案，今(18)日正式動工，勤美集團創辦人何明憲宣示，將在此打造結合住宅、五星級酒店、教堂、購物商場及藝術館的全新藝術概念生活圈，第一期預計2022年完工或營運。

勤美集團從2006年陸續購得全國大飯店及台中金典酒店，經過10多年的堅持、整合及規劃設計後，推動「勤美之森」開發計畫，總投資金額達120億元。

今天的動土典禮，由何明憲與勤美董事長林廷芳、台中市長盧秀燕等人主持。

勤美集團以日本東京Midtown為師，在這近4,000坪的土地上規劃設計包括一棟超五星級酒店、藝術館、教堂及兩棟32、35層的優質全齡住宅。

林廷芳指出，此開發案連接台中最夯景點草悟道和市民廣場，可南北串連國美館及科博館，在這台中最富人文氣息的環境裡，導入「商業不只是消費」的最新生活模式概念。

勤美希望以環境空間串接布局、重視藝術參與展現，再統合附近街廓商業特色，推動永續社區文化生態發展，來實現充滿活力、藝術、創意、全齡化、國際化的生活新亮點特區。

本著回饋鄉里投資台中的心情，林廷芳説，勤美集團特別引進國際最知名酒店品牌IHG集團旗下最高規格的洲際酒店，由設計紐約911紀念館的美國建築大師Handel公司設計地上18層、地下五層擁有約203個房間的勤美洲際飯店，結合國際品牌與在地文化的深度體驗旅宿，提供旅客一個重新認識台中的選擇。

勤美從2010年打造勤美誠品綠園道，並獲得FIABCI全球卓越建設獎的商用建築類首獎，此次特別延聘日本建築大師隈研吾建築團隊，以其一貫尊重地域文化特色，打造一座永恆的亮點教堂與地表藝術館。