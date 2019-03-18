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勤美集團120億「勤美之森」開發案動工

2019-03-18 11:55經濟日報 記者宋健生╱即時報導

勤美集團規劃多年的「勤美之森」開發案，今(18)日正式動工，勤美集團創辦人何明憲宣示，將在此打造結合住宅、五星級酒店、教堂、購物商場及藝術館的全新藝術概念生活圈，第一期預計2022年完工或營運。

勤美集團從2006年陸續購得全國大飯店及台中金典酒店，經過10多年的堅持、整合及規劃設計後，推動「勤美之森」開發計畫，總投資金額達120億元。

今天的動土典禮，由何明憲與勤美董事長林廷芳、台中市長盧秀燕等人主持。

勤美集團以日本東京Midtown為師，在這近4,000坪的土地上規劃設計包括一棟超五星級酒店、藝術館、教堂及兩棟32、35層的優質全齡住宅。

林廷芳指出，此開發案連接台中最夯景點草悟道和市民廣場，可南北串連國美館及科博館，在這台中最富人文氣息的環境裡，導入「商業不只是消費」的最新生活模式概念。

勤美希望以環境空間串接布局、重視藝術參與展現，再統合附近街廓商業特色，推動永續社區文化生態發展，來實現充滿活力、藝術、創意、全齡化、國際化的生活新亮點特區。

本著回饋鄉里投資台中的心情，林廷芳説，勤美集團特別引進國際最知名酒店品牌IHG集團旗下最高規格的洲際酒店，由設計紐約911紀念館的美國建築大師Handel公司設計地上18層、地下五層擁有約203個房間的勤美洲際飯店，結合國際品牌與在地文化的深度體驗旅宿，提供旅客一個重新認識台中的選擇。

勤美從2010年打造勤美誠品綠園道，並獲得FIABCI全球卓越建設獎的商用建築類首獎，此次特別延聘日本建築大師隈研吾建築團隊，以其一貫尊重地域文化特色，打造一座永恆的亮點教堂與地表藝術館。

另因應台灣少子化及人口老化日益嚴重，國內知名建築大師李祖原，特別將熟齡住宅及以人性生活為導向的通用設計，規劃運用於兩棟住宅中，在公共設施空間規劃上強調大器與實用性並重，訴求適合0到100歲的全齡化住宅方案。

勤美集團規劃多年的「勤美之森」開發案今日正式動工，由勤美董事長林廷芳(右起)、勤...
勤美集團規劃多年的「勤美之森」開發案今日正式動工，由勤美董事長林廷芳(右起)、勤美集團創辦人何明憲、台中市長盧秀燕等人主持動土。記者宋健生/攝影
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勤美藝術館
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