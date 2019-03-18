證交所結盟日韓交易所 行銷台股

2019-03-18 11:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



繼台灣、日本及韓國交易所於2018年3月15日簽署三方合作備忘錄，證交所近期率先邀請日韓交易所最高首長來台展開互訪行程：證交所許璋瑤董事長於13日與日本交易所執行長清田瞭及韓國交易所董事長鄭智元齊聚一堂，會晤決議將致力從市場共同行銷，以ESG為主軸，進行人員交流及技術分享等二大面向深入合作。

此外，在台日韓工作會議中，透過三邊交易所工作層級細部協商，鞏固實質合作。

證交所表示，台日合作近年進展顯著，2016年雙方完成商品互掛以來，TOPIX、NIKKEI 225等七檔日本指數ETF在台掛牌，台灣加權股價指數期貨（TAIEX Futures）於大阪交易所掛牌。迄今為吸引更多日資投入臺灣，證交所並例行參加日本交易所年度盛會「投資人博覽會IR Festa」，向當地散戶行銷台股。

據統計，由於證交所定期與機構投資人會談，日本占整體外資比重，由2013年底的1.36%，增加至2018年底的3.2%，增幅135%。

韓國合作上，台韓於2015年12月11日簽署第二號合作備忘錄後， 2016年以雙方標竿指數TAIEX及KOSPI 200為標的的ETF掛牌；2017年共同編製台韓資訊科技指數，2018年6月又推動在兩大市場掛牌ETF，2018年再將該指數行銷至歐洲，授權於泛歐交易所發行ETN。

面對全球資本市場激烈競合，證交所透過「國際連結」策略，與區域內交易所建立緊密的合作關係。

證交所並響應「新南向政策」，積極與馬來西亞、越南、泰國及印尼等交易所合作。3月下旬安排印尼證交所及越南證管會訪台的專業交流行程，緊接著4月將赴新加坡參加亞洲暨大洋洲交易所聯合會年會，尋求更多合作機會。